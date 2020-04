au revoir au bruit dans les conversations

Le géant vert continue de chercher de nouvelles façons d’améliorer la valeur de ses cartes graphiques GeForce RTX 20, et l’application RTX Voice est votre dernière grande idée. Nous ne le disons pas avec ironie, c’est une proposition vraiment intéressante, bien qu’elle soit encore en version bêta, ce qui signifie qu’elle peut donner des erreurs et des échecs.

La présentation de RTX Voice n’était pas accidentelle. NVIDIA voulait profiter de l’essor du télétravail et des appels vidéo qui s’est produite à la suite du confinement imposé par COVID-19, et a façonné une solution qui se concentre sur la réduction du bruit de fond qui peut se produire lorsque nous sommes confrontés, par exemple, à une réunion d’affaires ou à une simple conversation avec nos amis et famille de notre maison.

Bruit de fond il peut être de plusieurs types et peser lourdement notre expérience lorsque nous faisons des appels et des appels vidéo, donc les technologies de réduction du bruit qui nous aident à résoudre ce problème sont toujours les bienvenues, surtout si elles sont gratuites, comme c’est le cas avec RTX Voice.

RTX Voice: noyaux tenseurs et intelligence artificielle contre le bruit

L’application RTX Voice utilise l’intelligence artificielle pour filtrer le bruit de fond qui peut se produire lors d’une conversation. Intéressant, non? Eh bien, attendez, il y a encore un autre détail intéressant, et c’est que travaux de bout en bout, c’est-à-dire qu’il filtre non seulement le bruit à la source, mais il le fait également à la destination, et non, il n’est pas nécessaire que les personnes avec lesquelles nous parlons utilisent l’application pour que cela fonctionne.

En effet, cela signifie que nous et les personnes avec qui nous parlons apprécierons la fonction de réduction du bruit offerte par RTX Voice, le tout avec une seule application active et une seule carte graphique. L’application est compatible avec les principales applications d’appel et d’appel vidéo actuellement utilisées, parmi lesquelles: Zoom, Skype, Twitch, XSplit, OBS, Discord, Slack et Cisco Webex.

La charge de travail que cette application représente s’exécute sur les cœurs tenseurs de notre carte graphique, nous devons donc avoir, au moins, un GeForce RTX 2060 pour pouvoir l’utiliser. Il est également essentiel d’avoir Windows 10 comme système d’exploitation et d’utiliser les pilotes GeForce dans leur version 410.18 ou supérieure. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce lien.