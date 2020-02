Il ne sera plus possible de risquer d’utiliser des systèmes de cryptage désormais largement connus des hackers du monde entier. Et en parlant de ce dont nous aurons besoin pour naviguer avec Windows 10 même depuis la maison, le modem fixe doit être compatible avec un Cryptage AES conforme aux normes WPA2 et WPA3 actuelles.

Windows 10: au revoir au Wifi, voici ce qui va arriver au système d’exploitation

Le changement de Microsoft était largement anticipé par la publication par Wi-Fi Alliance de nouvelles normes sécurisées pour les réseaux wifi. Le système WPA3 actuel et Clés d’utilisation WPA2 avec cryptage 128/256 bits ce qui rend le logiciel de décodage utilisé par les pirates pour pirater les réseaux difficile, voire impossible.

Le remplacement progressif des modems par d’anciennes normes devrait également décourager la propagation de virus ou de logiciels malveillants qui circulent régulièrement sur le Web. De toute évidence on dit que nous ne pouvons pas être attaqués même avec les dernières clés de cryptage, depuis que l’équipe informatique du ministère du Développement économique a officiellement communiqué que “de nombreuses vulnérabilités ont également été identifiées dans la conception et la mise en œuvre du protocole WPA3”.

Ils seront certainement beaucoup plus difficiles à exploiter et les vulnérabilités cependant, ils peuvent être utilisés par un cybercriminel expérimenté pour infecter des réseaux.