Au revoir, cowboy! Bill Gates démissionne du conseil d’administration de Microsoft

Après avoir lancé l’entreprise prospère il y a plus de quarante ans – en 1975 – ce vendredi, il était temps de faire un adieu historique. Portes Bill, le milliardaire fondateur de Microsoftdécidé démissionner du conseil d’administration de votre entreprise technologique. La raison? Passez plus de temps sur la philanthropie et la fondation avec laquelle il est aux côtés Melinda Gates.

Nous savons qu’ils n’ont pas perdu le sommeil à cause de cette nouvelle, mais il vaut quand même la peine de préciser que ne signifie pas que Bill Gates se retire complètement de son entreprisecar il continuera à chambé comme consultant en technologie.

Bien que cette démission soit surprenante, depuis près de 12 ans, le magnat millionnaire anticipe le licenciement. En 2008, il a cessé de travailler tous les jours chez Microsoft et en 2014, il a également démissionné de son poste de président du conseil d’administration. Ainsi, bien que personne ne s’y attendait, il n’est pas surprenant qu’en 2020, il ait franchi la dernière étape de sa retraite.

Eh bien … je me retire à moitié.

Selon déclaration publiée par microsoft, Portes Bill Il se consacrera au travail de sa fondation, qui comprend des questions mondiales telles que la santé, le développement, l’éducation et le changement climatique. Bien entendu, il sera également conseiller technologique auprès de tous les hauts responsables de l’entreprise.

«Bill a fondé l’entreprise avec l’idée de démocratiser la force des logiciels et avec la passion de résoudre les plus grands défis de la société et donc, aujourd’hui, le monde et Microsoft sont un meilleur endroit. Le conseil d’administration a profité de la vision et du leadership de Bill. Microsoft continuera de compter sur ses conseils pour développer de nouveaux produits et services “, écrit-il. Satya Nadella, l’actuel directeur de l’entreprise, dans une déclaration émotionnelle.

Les mots d’amitié et de louange, comme vous l’imaginez, étaient superflus. “Je suis reconnaissant de l’amitié de BilI et j’ai hâte de continuer à travailler pour accomplir la mission de donner à chaque personne et organisation sur la planète les moyens de faire plus”, a ajouté le directeur actuel.

Avant le départ de Portes Bill du conseil d’administration Microsoft, l’entreprise fondée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est entre les mains de 12 nouveaux membres.