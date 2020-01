au revoir, le meilleur carburant arrive

diesel et électrique depuis des mois, ils sont confrontés à des résultats complètement inattendus. Mais le différend n’aura bientôt plus de sens. Il vient un nouveau carburant. L’avenir des voitures éco-durables est sur le point de rencontrer un nouveau protagoniste. Dans l’intérêt, non seulement un excellent rapport coût / kilomètre mais aussi une empreinte écologique totalement nouvelle.

Sur la base des données d’études, pour le moment, gas-oil il semble avoir un net avantage tant en termes d’autonomie qu’en termes de pollution. Étonnamment, la mauvaise optimisation des processus de production d’électricité génère un facteur de pollution plus important pour la même voiture. Ajoutez à cela le manque de persistance des points de recharge et le faible niveau d’autonomie pour les longues distances.

Pour l’instant le diesel gagne mais bientôt nous constaterons que même ce carburant sera destiné à succomber devant lehydrogène. Un type de carburant vert qui augmente les performances du moteur en gardant l’environnement autour de nous propre. Nous parlons du soi-disant Pile à combustible, plates-formes à l’étude et dont l’applicabilité est attendue pour les véhicules commerciaux d’ici 2030. Voyons comment ils fonctionnent.

Les piles à combustible à hydrogène détruisent le diesel et l’électricité

Les piles à combustible ont été brièvement décrites par Felix Gress de Continental. Le personnage éminent a clairement anticipé l’avenir en promettant des systèmes qui ne polluent pas et offrent des performances élevées.

Selon les déclarations, il semble que vous pouvez compter sur des systèmes de propulsion bien meilleurs que les actuels. Comparé à un électrique, il y aura des temps de charge plus courts. Les estimations parlent d’une offre complète en moins de 5 minutes.

La réponse à nos questions, à nos besoins et à la nécessité de protéger l’environnement ne sera donnée que dans le temps. Il est difficile de voir une solution similaire à l’œuvre en peu de temps. Nous verrons ce qui va se passer.