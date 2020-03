au revoir Waze et Sygic, la nouvelle fonctionnalité mystérieuse est arrivée

Google Maps il a non seulement changé d’aspect mais en inclut maintenant un nouveau fonction importante que tout le monde doit savoir pour améliorer son expérience de navigation. La nouveauté vise à diminuer l’intervention déjà marginale de la compétition Waze et Sygic qui ne bénéficie pas d’un niveau d’interactivité similaire après mettre à jour recherché par Google. Voici toutes les informations essentielles du changelog disponibles pour la nouvelle version de l’application.

Google Maps: mise à jour importante pour des millions d’utilisateurs satisfaits des nouvelles fonctions

En Italie, le nouveau Mise à jour de Google Maps manifeste la présence d’une fonctionnalité sans précédent. En particulier, nous soulignons le processus d’intégration directe Google Lens. Ce composant garantit l’utilisation de l’intelligence artificielle pour obtenir des informations supplémentaires sur les plats de service de restauration. Il s’agit d’une fonctionnalité discutée lors de la Google I / O 2019 et maintenant officiellement introduite pour tous les utilisateurs.

L’accès au nouveau composant logiciel est facilement obtenu grâce à l’utilisation du nouveau menu contextuelle à la section mise à jour. Plus précisément, vous avez besoin de:

ouvrez l’application Google Maps pour Android;

recherchez n’importe quel restaurant sur la carte;

cliquez sur l’onglet “Menu”;

cliquez sur «Afficher le menu».

Une fois ces étapes effectuées, appuyez simplement sur la case “Découvrez les plats au menu”Pour effectuer une recherche. Les options les plus populaires obtiendront une disposition orange qui, si vous cliquez dessus, montre images et commentaires en plus d’autres informations connexes.

Nouvelles également pour les clients à l’étranger qui ont besoin d’un support linguistique pour traduire des informations. Dans ce cas, dans le même écran, la fonction peut être gênée Google Translate qui traduira le mot sélectionné via le bouton “Traduire” approprié.