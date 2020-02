Au revoir WhatsApp, depuis 5 jours le chat a disparu de ces smartphones

2020 a débuté par une série de nouvelles du monde de la technologie, en particulier concernantactivation des répéteurs 5G et le début du processus d’affirmation du nouveau réseau. Ce sera certainement un long processus, bien que les gestionnaires soient positifs à cet égard et prévoient même que la 5G deviendra un phénomène mondial d’ici 2023.

Pour répondre aux nouveaux besoins intelligents des utilisateurs, même app sont obligés de changez vos connotations pour se rendre toujours attractif pour les utilisateurs. Les réseaux sociaux et les applications de messagerie doivent répondre à cet appel de manière particulièrement forte, car ce sont des applications que plus que toute autre plateforme sont obligées de se tourner vers les utilisateurs à 360 °, en les accompagnant à tout moment de la vie quotidienne.

C’est pour cette raison que les mises à jour sont devenues plus fréquentes et plus denses avec de nouvelles fonctionnalités. En ce sens, sans aucun doute télégramme se distingue par la quantité de nouvelles ajoutées à chaque mise à jour, mais aussi WhatsApp ces dernières années, il a mis en œuvre des fonctionnalités très intéressantes.

Et c’est précisément cette dernière application qui, pour préserver sa qualité, a décidé de abandonner certains appareils.

Au revoir WhatsApp: la plateforme de messagerie quitte ces appareils

L’arrêt a commencé avec l’arrivée de la nouvelle année, à partir de la disparition annoncée de WhatsApp de Windows Phone, qui a finalement eu lieu le 31 décembre 2019. Mais ils n’étaient pas les seuls à subir ce sort.

En fait, les iPhones avec un système d’exploitation ont suivi iOS 7 ou inférieur, ainsi que Android avec la version 2.3.7 ou moins.

L’adieu fait partie de la logique de durabilité des mises à jour: les appareils disposant toujours de ce système d’exploitation n’ont pas été réceptifs aux nouvelles mises à jour apportées par l’application, finissant par être dépassé et ne pas être en mesure de tirer le meilleur parti de tout le potentiel du nouveau logiciel.

Malheureusement, pour les propriétaires de ces smartphones, il n’y a pas d’autre solution que changer de téléphone, où vous souhaitez toujours accéder et utiliser l’application de messagerie.