aucune augmentation majeure n’est attendue pour 2020

Les entreprises font souvent de nouvelles hausses de prix en début d’année. Malheureusement, cela se produit avec compagnies de téléphone, dans le cas de certains banques, ou même avec le service de l’autoroute italienne. Cependant, c’est précisément dans ce domaine que nous allons nous concentrer car la société a déclaré 2020 il n’y aura pas d’augmentation des frais de péage, sauf dans les tronçons gérés par des sociétés tierces.

Il semble donc que de ce côté 2020 commence par un des nouvelles positives. Aucune augmentation de coût ne sera attendue pour tous les voyageurs qui empruntent les routes nationales reliant l’Italie. Pour confirmer cette nouvelle, Ministère des infrastructures et des transports il y a quelques jours seulement.

On dit que, dans certains cas, les augmentations ont même été gelées, comme ce fut le cas pour la Strada dei Parchi, par exemple. Cela est possible précisément pour accélérer la reconstruction des routes dans les territoires touchés par la terribles tremblements de terre s’est produit dans le centre de l’Italie il y a quelques années.

Seuls les tronçons gérés par des sociétés tierces subiront des hausses de péage sur l’autoroute

Nous avons précisé dans les premiers paragraphes de l’article comment seulement une petite partie des tronçons autoroutiers va subir une augmentation monétaire. En effet, les autoroutes concernées ne sont que celles gérées par des sociétés extérieures à la nationale, notamment:

la société Concessions autoroutières vénitiennes(CAV) entraînera une augmentation de 1,20% du coût total de la section;

à la place Contreforts lombards entraînera une augmentation de 0,80%;

dans les domaines de Bre.Bre.Mi il y aura une augmentation de prix plus élevée, égale à 3,79%.

Heureusement, nous parlons de petites quantités et d’augmentations vraiment faibles et négligeables. Calculer que certaines régions s’attendent à une augmentation de seulement 1 cent par rapport à 2019, on peut dire qu’il n’y aura pas de changements majeurs pour les automobilistes italiens. Nous espérons seulement ne pas assister à l’augmentation excessive de la coût du carburant, comme prévu, pour la nouvelle année face au trou budgétaire économique de plus de 3 milliards d’euros.