Audi Q5 TFSI e: le SUV hybride rechargeable d’Audi offre une conduite douce, confortable et silencieuse

L’Audi Q5 est un SUV premium de milieu de gamme avec beaucoup d’espace pour cinq personnes et leurs bagages. Avec le TFSI e, il essaie également d’être un peu plus respectueux de la planète grâce à son moteur hybride rechargeable.

Cela signifie que vous pouvez conduire l’Audi Q5 en tant que véhicule entièrement électrique (EV) pendant les courts trajets, ce qui réduit la consommation (et le coût) d’essence et les émissions nocives. Pour les trajets plus longs – et lorsque vous avez besoin d’une augmentation de puissance – le moteur à essence peut intervenir pour délivrer un coup de poing puissant.

L’Audi Q5 55 TFSI e commence à 52900 $ / 49735 £, mais nous avons conduit le modèle quattro S Line Competition, avec une foule d’extras (y compris le confort et le son, le pack d’aide au stationnement et le pack tour), ce qui a apporté le total jusqu’à 61 805 £ (environ 80 000 $).

Ce n’est pas bon marché alors, avec le prix le faisant sortir de la gamme pour de nombreuses familles, mais pour les familles et les gens d’affaires qui peuvent se permettre l’Audi Q5, vous allez aimer ce que vous trouverez.

Conception et conduite de l’Audi Q5 TFSI e

Audi Q5 55 TFSI e quattro S line Competition

Moteur: 2.0 TFSI quatre cylindres

Puissance: 370hp

0-62 mph: 5,3 secondes

Vitesse de pointe: 148 mph

La consommation de carburant: 108,6 mpg

Gamme EV: 26 miles

Prix: £ 61 805

L’Audi Q5 est une belle voiture. Il suit le design des berlines premium d’Audi, avec un capot profilé et une grande calandre lui conférant une position puissante.

Ouvrez la porte et glissez à l’intérieur, et vous apprécierez la hauteur de caisse du Q5. Pas trop haut pour s’avérer difficile à entrer et à sortir, mais assez haut pour offrir une excellente vue sur la route à venir. En fait, la visibilité est bonne dans tous les sens, avec de grandes fenêtres et de nombreuses caméras pour vous guider dans les zones que vous ne pouvez pas voir, mais plus sur celles-ci plus tard.

Laissez la porte se fermer et l’insonorisation est immédiatement reconnaissable. La cabine est spacieuse, confortable et silencieuse. Même lorsque vous roulez à grande vitesse, l’Audi Q5 atténue les bruits extérieurs et le bruit de la route, offrant une expérience de conduite plus relaxante.

Les sièges offrent un soutien suffisant et, en plus d’être chauffants, ils incluent également une fonction de massage. Un petit cadran circulaire sur le côté des deux sièges avant (désolé passagers arrière, pas de fonctions de chauffage ou de massage pour vous) vous permet de contrôler l’emplacement, le type et l’intensité du massage. Au début, nous avons trouvé les commandes un peu délicates, et nous avons dû vérifier le manuel pour bien comprendre ce qui était exigé de nous.

Il existe trois types différents à choisir; onduler, étirer et pétrir, chacun avec trois niveaux d’intensité à sélectionner. C’est une fonction de luxe, mais qui fonctionne bien et qui était la bienvenue sur nos longs trajets.

Prenez la route et l’Audi Q5 navigue confortablement en ville et se déplace sans effort sur les autoroutes. Le moteur de démarrage / arrêt et le frein de stationnement électronique automatique qui s’activent lorsque vous vous arrêtez vous permettent d’économiser de l’essence et de garantir que vous ne roulerez pas en avant si vous soulevez le pied du frein.

Appuyez sur l’accélérateur et le moteur reprend vie et le frein de stationnement se desserre, vous permettant de vous éloigner sans problème.

La boîte automatique à sept rapports fonctionne bien, avec des changements en douceur et très peu de décalage entre le fait d’appuyer sur la pédale et la puissance fournie à toutes les roues. Si vous souhaitez contrôler manuellement les changements de vitesse, vous pouvez choisir d’utiliser les palettes de changement de vitesse montées juste derrière le volant. Ils ne gênent pas la conduite, mais sont tout aussi faciles à atteindre en cas de besoin.

Mettez vraiment le pied à terre, et bien que l’Audi Q5 soit un SUV de taille moyenne, il se met en marche à un rythme sain, avec un temps de 0 à 62 mph de seulement 5,3 secondes. C’est impressionnant et signifie que vous pouvez vous mettre à niveau rapidement et facilement, sans vous sentir hors de contrôle.

Cela est possible grâce à la combinaison de l’essence et de l’énergie électrique dans le moteur hybride, mais vous n’avez pas toujours à brûler des combustibles fossiles pour vous déplacer dans l’Audi Q5.

Audi Q5 TFSI e charge et mode EV

Comme nous l’avons mentionné au début, l’Audi Q5 a la capacité de conduire comme un véhicule entièrement électrique. Il y a un bouton sur la console centrale – habilement étiqueté «EV» – sur lequel vous pouvez appuyer pour accéder à ce mode tout électrique.

Il existe cependant quelques limitations. Tout d’abord, vous devrez brancher le Q5 dans une station de charge pour recharger la batterie – la voiture n’est pas en mesure de recharger la batterie (située à l’arrière de la voiture, sous le plancher du coffre).

Le brancher sur une prise résidentielle britannique standard à trois broches et nous cherchions environ 11 heures pour une charge complète. C’est à peine rapide, mais si vous trouvez une station de charge publique, Audi fournit également un câble de charge rapide pour recharger ces derniers, vous permettant de réduire ce temps de quelques heures à quelques minutes.

Vous pouvez toujours installer un chargeur plus rapide chez vous aussi, bien que vous souhaitiez peut-être vous en tenir à une charge de nuit à partir d’une prise standard.

C’est parce que la batterie de l’Audi Q5 n’a qu’une autonomie d’environ 42 km (en fonction de votre style de conduite et des conditions routières). Ce n’est pas surprenant, car la plupart des plug-ins offrent généralement ce type de gamme entièrement électrique.

Il offre suffisamment de distance pour se rendre aux magasins, faire la course à l’école ou, si vous avez de la chance, vous rendre au travail et revenir sans utiliser de carburant.

Enfin, en mode EV, la vitesse de pointe est limitée à 84 mph, tandis que l’accélération prend également un coup, le temps de 0 à 62 mph tombant à 14,3 secondes. Compte tenu de sa courte portée, ce n’est pas vraiment un problème car il est conçu pour la conduite en ville.

Audi Q5 TFSI e spécifications et technologie

L’Audi Q5 TFSI e sur laquelle nous avons mis la main est entièrement chargée de technologies issues de tarifs plus standard tels que le contrôle du climat, les essuie-glaces et les phares automatiques, et le régulateur de vitesse adaptatif pour l’assistance de voie intelligente, le chargement de téléphone sans fil, plusieurs caméras autour de la voiture et un couple d’écrans de grande taille.

L’écran principal, situé en haut de la console centrale, était lumineux, clair et coloré, mais ce n’est pas un écran tactile. Au lieu de cela, vous devez utiliser le cadran circulaire, assis juste en face du changement de vitesse, pour naviguer sur l’écran.

Sa lunette tournante vous permet de parcourir les menus et les listes, il clique pour sélectionner et vous pouvez le déplacer dans quatre directions (haut, bas, gauche, droite) pour ouvrir des menus supplémentaires ou revenir en arrière.

Il y a aussi un pavé tactile devant cela, avec des boutons de base tels que le menu et le dos, pour ceux qui trouvent un peu trop la molette cliquable. Après un peu de pratique, nous avons ramassé les commandes et avons pu entrer des adresses de navigation, sélectionner des stations de radio et ajuster facilement divers paramètres de voiture.

Le deuxième écran est derrière le volant et occupe tout l’espace du combiné d’instruments. Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons un écran de cockpit virtuel de 12,3 pouces d’Audi, et nous sommes toujours de grands fans.

L’affichage par défaut est deux grandes jauges d’instruments à gauche et à droite, avec une carte au milieu. Cependant, cliquez sur le bouton «Afficher» sur le volant et les jauges se rétrécissent dans les coins de l’écran, vous donnant une vue cartographique sur toute la largeur.

Utilisez les touches fléchées du volant et vous pouvez basculer entre la navigation sur la carte, la sélection audio, la liste d’appels de votre téléphone (s’il est connecté via Bluetooth) et divers écrans d’informations sur le véhicule. Il est intuitif, riche en fonctionnalités et agréable à regarder.

Pour revenir à l’affichage principal, il y a la radio numérique DAB et la possibilité de lire le son de votre smartphone via Bluetooth – mais vous pouvez obtenir une intégration plus profonde que cela.

Branchez votre téléphone sur le port USB visible (et illuminé) et vous pourrez utiliser Apple CarPlay et Android Auto sur l’Audi Q5. Cela vous donne accès aux cartes et à l’application de navigation de votre combiné (telles que Apple Maps et Google Maps), ainsi qu’à d’autres applications, notamment Spotify, iMessage et WhatsApp.

Cela dit, la navigation en stock intégrée au Q5 est très bonne. Il utilise Google Maps, vous offre trois options d’itinéraire à choisir pour la plupart des trajets et est livré avec des mises à jour du trafic en direct afin de vous donner des heures d’arrivée précises.

Si vous avez la chance d’avoir un smartphone moderne qui prend en charge la charge sans fil, vous pouvez le placer sur le chargeur qui glisse sous l’accoudoir central pour une charge sans câble (il y a un deuxième port USB et un port AUX sous l’accoudoir aussi ).

Une bonne touche sur le Q5 est lorsque vous vous garez et ouvrez la porte du conducteur, une voix vous rappelle de prendre votre téléphone du chargeur, afin de ne pas le laisser dans le véhicule.

Lorsque vous êtes arrêté (ou coincé dans la circulation), vous pouvez plonger dans le menu du système d’infodivertissement MMI Audio et obtenir la météo en direct et les bulletins d’informations – un moyen pratique de passer le temps en attendant.

L’audio – qu’il s’agisse d’instructions de navigation, d’un podcast ou de musique – sonne fantastique grâce au système audio Bang et Olufsen de l’Audi Q5, qui comprend un puissant caisson de graves pour les basses profondes.

Une autre inclusion technologique que nous avons trouvée utile était les multiples caméras tout autour du Q5. Mettez la voiture en marche arrière et vous verrez deux vues de la caméra – une vue de derrière la barre et une autre vue aérienne du dessus, qui utilise toutes les caméras pour vous donner une vue à 360 degrés autour de la voiture. Il garantit que vous ne manquerez aucun obstacle bas et vous permet de vérifier que vous êtes dans les limites de votre place de stationnement.

Il y a aussi une caméra frontale et une gamme de capteurs de stationnement pour vous donner tous les avertissements visuels et sonores nécessaires pour ne pas mettre le Q5 en panne.

Si vous pouvez vous le permettre (et c’est une demande pour la plupart), l’Audi Q5 TFSI e offre une excellente expérience premium. Il est confortable, silencieux, spacieux, puissant et chargé de technologie pour vous garder en sécurité, rendre votre conduite plus facile et simplement vous divertir.

L’ajout du moteur hybride rechargeable le rend un peu plus facile pour le portefeuille en ce qui concerne les coûts de fonctionnement, sans parler de l’environnement, et le mode EV est idéal pour les courts trajets.

