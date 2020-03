Augmentation à 18% au cours des dernières 24 heures, Tezos et Chainlink sont de retour

Tezos semble être prêt pour un changement significatif sur la base des aspects techniques. Cependant, à son tour, l’avenir de Chainlink est incertain, Tezos et Chainlink ont ​​augmenté leur niveau de plus de 70% au cours des deux dernières semaines. Et passer à 18% au cours des dernières 24 heures. Tezos semble se préparer à une avance supplémentaire à 2,6 $.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les altcoins, tels que Tezos et Chainlink, vous pouvez consulter cet article avec les 10 crypto-monnaies les plus performantes qui ne sont pas des Bitcoins.

À leur tour, les modèles techniques présentent des perspectives ambiguës pour Chainlink. Tezos et Chainlink sont de retour à la hausse après une augmentation de plus de 18% au cours des dernières 24 heures. Cela signifie que les deux crypto-monnaies testent des niveaux de résistance clés qui pourraient être le catalyseur de nouvelles avancées.

Tezos et Chainlink se préparent à un mouvement de prix important

Après avoir culminé à 4 $ à la mi-février, Tezos a connu une vente importante qui a porté son prix à 1 $. D’un point de vue plus technique, l’élan à la baisse semble provenir d’un rejet en dehors de la limite supérieure d’un canal parallèle où il est contenu depuis quelques années.

De là à chaque fois que Tezos monte au sommet du canal, il tombe au fond et récupère à partir de là. Ce sont les principales caractéristiques d’un canal en matière de trading.

Maintenant, avec la baisse de Tezos, qui s’est produite vers la limite inférieure de la chaîne, il semble que ce niveau de soutien ait été maintenu. En fait, cette barrière a empêché une nouvelle baisse. Tout cela lui a permis de récupérer de près de 80% au cours des deux dernières semaines.

Selon les données historiques, cette crypto-monnaie était peut-être en train de tester la résistance qu’elle a présentée à travers la ligne médiane du canal parallèle, ce qui déterminera éventuellement où elle va.

Prix ​​en dollars américains et tezos

Pour ajouter de la crédibilité aux perspectives haussières, une tendance haussière semble se former sur les graphiques Tezos. Ce schéma technique s’est développé à la suite de l’action sur les prix observée au cours des deux dernières semaines.

Un motif de ligne horizontale a été créé avec les hauts, tandis qu’une ligne de tendance ascendante a été développée avec les bas. Briser au-dessus de la ligne de tendance de résistance autour de 1,8 $ pourrait déclencher une cassure du modèle.

Une nouvelle augmentation de la contrainte d’acheter derrière cette crypto-monnaie a pu augmenter son prix de plus de 40%, à 2,6 $. C’est là que se situe la ligne médiane du canal parallèle mentionné ci-dessus.

Malgré cela, une cassure pourrait se produire à tout moment, car l’indicateur TD présente actuellement un signal de vente dans le même laps de temps. Cette formation à la baisse a marqué un déclin avant que la tendance à la hausse ne se poursuive.

S’ils sont validés, les Tezos pourraient tomber, rebondir sur un niveau de support moyen, puis rompre le schéma. Bien que la pression de vente derrière Tezos soit vraiment forte, cela pourrait compromettre les perspectives haussières.

Cela cassera en dessous du modèle et fera un bas bas en dessous de 1,5 $. Déclencher un déclin plus prononcé. Étant donné que les schémas d’investissement peuvent également se former dans une tendance à la hausse, Tezos pourrait chuter de plus de 40% pour atteindre un objectif de 0,9 $.

Chainlink peut présenter une perspective ambiguë

Chainlink a été l’un des meilleurs comportements de la période

vu précédemment dans l’industrie de la crypto-monnaie plus tôt cette année. Seul

Trois mois ont suffi et cette crypto-monnaie a grimpé de plus de 200%.

Alors que les marchés financiers mondiaux commençaient à chuter au milieu des craintes de la pandémie en cours, Chainlink a réussi à voir son prix se déprécier de près de 70%, atteignant des niveaux de prix qui n’avaient pas été vus depuis quelques mois.

Le recul a été suffisamment important et Chainlink a pu retrouver plus de 50% de sa valeur au cours des dernières semaines. C’est pourquoi cette crypto-monnaie teste la résistance présentée par le niveau de retracement de 78,6%.

En cas de fermeture au-dessus de cet obstacle, il pourrait passer à 61,8% ou 50% du niveau de retracement. Par conséquent, ces niveaux de résistance se situent respectivement à 2,9 $ et 3,3 $.

Bien qu’une augmentation de la pression des ventes derrière Chainlink soit autour des niveaux de prix actuels. Ce qui pourrait déclencher un repli vers le plus bas de décembre dernier de 1,6 $ ou moins.

Tezos et Chainlink se consolident à la hausse

Le futur puzzle de Chainlink peut également être perçu dans différents graphiques. Où cette période semble avoir développé un graphique haussier pour les deux dernières semaines. Un tel schéma technique indique une période de consolidation avant que le prix ne soit contraint de se déplacer dans une direction positive ou négative.

La prise en compte de la distance entre les valeurs initiales maximale et minimale du motif, ainsi que son ajout au point d’arrêt, suit un objectif de 5%. Ce qui détermine une augmentation de la pression d’achat derrière Chainlink qui pourrait faire grimper son prix à 3,4 $. Qui parvient également à localiser le niveau de retracement de 50%.

Un mouvement au-dessus du récent sommet de 2,5 $ pourrait être utilisé comme confirmation que cette crypto-monnaie est en position de hausse.

Pendant ce temps, une clôture en dessous du récent creux de 2 $ pourrait indiquer que Chainlink se prépare à une forte baisse. Donc, casser en dessous de ce niveau de support a un déclencheur potentiel pour la vente dans une panique parmi les investisseurs. Permettant à son prix de baisser de 47,5% à 1,14 $.

L’avance des tendances

Quant à la Réserve fédérale, elle s’apprête à décharger une «quantité infinie de cash» qui soutiendra le «bon fonctionnement du marché». Le traitement des industries de crypto-monnaie semble être trouvé comme un bénéficiaire de l’actualité. Tezos et Chainlink sont parmi les plus grands gagnants depuis l’annonce des nouveaux programmes de relance.

Il reste à voir si les investisseurs vont inonder le marché des crypto-monnaies pour que cette tendance haussière se poursuive. Avec la mort des marchés, les investisseurs américains se sont tournés vers les marchés indiens pour les profits des crypto-monnaies.

Elle se tourne vers la deuxième plus grande économie du monde dans le but de réaliser de nouveaux profits. Alors que les marchés américains continuent de lutter, CoinDCX, l’une des bourses indiennes de crypto-monnaie, a réussi à lever 3 millions de dollars dans un cycle de financement de série A via plusieurs des meilleurs investisseurs américains.

Les investisseurs américains approchent l’échange crypto indien

Le dernier ralentissement du marché a réussi à affecter sérieusement l’industrie de la crypto-monnaie et la plupart d’entre eux ont subi des pertes importantes au cours du dernier mois. Ce sont les ventes massives sur les marchés des États-Unis et de l’Europe qui ont laissé les entreprises épuisées et ont du mal à rester liquides.

Bien que la situation semble être beaucoup plus optimiste en Inde, où le marché de la cryptographie n’a pas encore atteint son apogée. Un échange de crypto-monnaie basé à Mumbai vient de recevoir un coup de pouce de 3 millions de dollars pour une adoption ultérieure de la crypto dans le pays. Cette mesure a été considérée par beaucoup comme extrêmement optimiste pour le marché émergent.

CoinDCX offrira de nouveaux services d’incorporation d’argent fiduciaire pour Tezos et Chainlink

La décision de la Cour suprême de l’Inde a été de supprimer

interdiction de la crypto-banque comme signe positif pour l’un des marchés

le plus prometteur au monde.

Une décision de partenariat a donc été prise avec

CoinDCX pour le développement d’un produit commercial supérieur adapté

pour la région et soutenir le mouvement de promotion des crypto-monnaies dans l’un des

les plus grands marchés du monde.

Afin de tirer pleinement parti du marché émergent, CoinDCX a prévu de développer un produit d’échange de crypto-monnaie à crypto-monnaie et un produit d’échange de fin d’année. À quoi de nouvelles paires de négociation pourraient également être ajoutées à la plate-forme à l’avenir selon l’échange.