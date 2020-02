Augmentation de 5 euros pour ces offres

l’opérateur Vodafone Italie récemment annoncé de nouveaux remodulations ce qui affectera particulièrement les anciennes offres spéciales. Plus précisément, ces offres seront remplacées par des tarifs appelés Easy Special, qui ont un prix plus élevé.

Par prix plus élevé, nous entendons d’un minimum de 1,50 euros par mois à un maximum de près de 5 eurosplus précisément 4,89 euros par mois. Découvrons tous les utilisateurs impliqués.

Vodafone Italia remplace certaines offres spéciales par des offres plus chères

L’opérateur rouge a décidé de retirer certaines de vos offres spéciales et de remplacer les avec une nouvelle gamme de taux appelée Spécial Facile, il en résultera par conséquent un remodelage avec des augmentations de 1,50 à 4,89 euros, selon le cas. La communication n’est apparue qu’il y a quelques heures sur le site officiel de l’opérateur.

Les nouveaux changements entreront en vigueur à partir de à partir du 27 mars 2020 à partir du premier renouvellement utile après cette date. A partir des prochaines heures, les clients concernés seront informés par SMS spécifique de l’opérateur. Les offres concernées seront les Digital, le Special 600 et le Special 1000 4GB. Comme mentionné précédemment, ce sont des offres qui ne sont plus en phase avec le temps et seront remplacées.

Les nouvelles offres s’appellent Easy Special et prévoient une augmentation de 1,50 à 4,89 euros par mois, chaque client sera informé au moins 30 jours à l’avance de tous les détails en fonction de sa situation. la nouvelles offres introduire minutes illimitées à tous les numéros nationaux e 50 Go du trafic Internet inclus et, dans certains cas, le trafic de données sera illimité. C’est la raison d’une telle augmentation exponentielle du coût mensuel.