augmentation des tentatives de fraude, au risque de données et de comptes courants

Ces dernières années, les cybercriminels ont attaqué un grand nombre d’utilisateurs en les attaquant quotidiennement via tentatives de fraude en ligne toujours nouveau, principalement distribué par e-mail et SMS. Le phishing a constitué, et continue d’être, la technique la plus utilisée par les malfaiteurs pour sa grande capacité à tromper psychologiquement les victimes. Aujourd’hui encore, je tentatives de phishing les titulaires de comptes courants, de cartes de crédit et de cartes prépayées sont en augmentation et se mettent en danger. Par conséquent, il est toujours important de se rappeler quelles sont les précautions à prendre en compte pour reconnaître les escroqueries en ligne et se défendre.

Phishing: les escroqueries se multiplient, arrivent par e-mail et SMS et signalent de fausses communications!

Les tentatives d’hameçonnage continuent d’augmenter. Tous les utilisateurs sont impliqués sans discrimination, qui risquent d’être trompés en raison de la fausses communications créé par des malfaiteurs pour effectuer les différentes arnaques.

Il est en effet très important de vérifier le provenance et l« fiabilité de tout message reçu et de ne s’appuyer sur aucune communication; et par conséquent, ne suivez pas les étapes suggérées par des tiers suspects.

Toute tentative de phishing, en effet, présente une invitation à suivre certaines indications, parmi lesquelles cliquez sur les liens et les fichiers joints saisir des informations sensibles qui, dans la plupart des cas,l’accès au compte en ligne. Il est essentiel de rester à l’écart de tout e-mail et SMS contenant une telle demande, et donc d’ignorer les liens et fichiers fournis par les malfaiteurs. Ces derniers se cachent toujours derrière les noms des entreprises et des institutions bancaires, mais il faut néanmoins ne pas se laisser intimider et vérifier que ce qui est communiqué est fiable en consultant l’organisme dont le message provient apparemment.