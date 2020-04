augmentation du temps d’utilisation des smartphones

Au cours de cette période d’urgence, les utilisateurs signalent une augmentation significative du temps qu’ils passent à utiliser leurs appareils. Dans certains cas, l’augmentation du temps d’utilisation du smartphone est surprenante.

Chaque semaine, les utilisateurs d’un iPhone reçoivent des notifications sur le Temps d’écran, c’est-à-dire un rapport sur la durée d’utilisation du smartphone. Ces dernières semaines, cela a conduit à une vague de publications sur les réseaux sociaux sur les effets de la chaîne Pandémie de Covid-19. D’autres applications de suivi de téléphone comme YourHour ont envahi les utilisateurs avec des notifications sur l’utilisation du téléphone.

Temps d’utilisation du smartphone: augmenter le temps passé avec votre smartphone inquiète les utilisateurs

Incapables de quitter la maison pour socialiser avec leurs amis et leur famille, les gens se tournent de plus en plus vers leur smartphone pour se divertir et rester en contact avec les autres. Certains utilisateurs de gazouillement ils ont partagé des écrans qui montrent l’utilisation de leur téléphone augmenté de plus de 200%. Beaucoup de gens recommandent de désactiver les notifications pour éviter de voir ces statistiques troublantes. D’autres suggèrent de ne pas être trop influencés.

Beaucoup ont dit qu’ils étaient “dégoûtés” de leur utilisation du téléphone et ont recommandé aux détoxifier de leurs appareils. La question de la dépendance aux smartphones a été au centre des entreprises technologiques ces dernières années, Apple lançant sa fonction Screen Time avec iOS 12 par exemple afin de permettre aux utilisateurs de fixer des limites sur la façon dont ils utilisent leur iPhone ou iPad. Google a lancé des fonctionnalités Android similaires conçues pour promouvoir “bien-être numérique». Plusieurs études ont déclaré qu’une utilisation excessive du smartphone peut avoir un impact négatif sur la santé mentale des gens, ce n’est donc pas un sujet à sous-estimer.