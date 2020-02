August Smart Lock Pro est exactement la raison pour laquelle la technologie de la maison intelligente a été créée

En tant que personne qui aime la technologie, il est facile de se passionner pour de nouvelles choses. J’adore bricoler avec les derniers gadgets, mais je sais que pour ceux qui ne sont pas dans ce genre de choses, cela semble être un cauchemar. Ma femme se moquait moins de la technologie. Tant que cela lui facilite la vie, elle est contente. Elle veut que ça marche. Juste après Noël, j’ai acheté l’August Smart Lock Pro (avec une remise énorme grâce à l’application iPhone 9to5Toys). Après une semaine de l’avoir, le commentaire de ma femme était «ça change la donne».

HomeKit Weekly est une série consacrée aux accessoires pour la maison intelligente, aux trucs et astuces sur l’automatisation et à tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Je connais les serrures intelligentes depuis des années, mais pour une raison quelconque, je pensais que l’installation vous obligeait à changer la poignée de porte. Une fois que j’ai commencé à y regarder de plus près, j’ai réalisé que je n’avais qu’à remplacer la partie intérieure du pêne dormant. J’ai dit à ma femme que nous achèterions un August Smart Lock Pro la prochaine fois qu’il sera en vente. Quelques jours plus tard, il l’a fait, alors je l’ai immédiatement acheté sur Amazon. L’un des éléments clés qui m’a poussé vers le modèle Pro était le support HomeKit. Ma règle générale à ce stade pour les produits pour la maison intelligente est qu’il doit fonctionner avec HomeKit pour que je puisse en tenir compte. Alors qu’un nouveau modèle sortira plus tard cette année, je ne voulais pas attendre sa sortie.

Processus d’installation

Je ne suis pas une personne super pratique, donc je craignais d’endommager ma serrure au cours du processus. À ma grande surprise, l’installation d’August Smart Lock Pro a été l’un des produits de maison intelligente les plus simples que j’ai jamais installés.

August a fait un excellent travail de construction d’une courte vidéo pour chaque étape du processus. La première étape consiste à utiliser du ruban de peintre pour empêcher le pêne dormant extérieur de tomber. Deuxièmement, vous retirez la partie intérieure de votre pêne dormant. Il vous guide ensuite à l’aide des adaptateurs fournis pour connecter le verrou August à votre pêne dormant. Dans l’ensemble, l’installation du matériel a pris dix minutes.

Une fois le matériel configuré, je suis allé travailler à la configuration du côté logiciel. La configuration du logiciel est un autre endroit où August a fait un excellent travail pour le rendre facile. Il m’a guidé tout au long du processus d’étalonnage, le partageant avec ma femme via l’application d’août, puis l’ajoutant à HomeKit également.

Le temps total entre le déballage et le moment où il était opérationnel était d’environ vingt minutes. Pour quelqu’un qui déteste les projets domestiques avec passion, c’était indolore. Si vous avez retenu un verrou intelligent en raison de la complexité perçue, vous serez sûr de choisir un August Smart Lock Pro.

Utilisation quotidienne d’August Smart Lock Pro

Ma maison comprend un garage pour deux voitures que nous utilisions assez souvent avant d’obtenir la serrure. Un jour donné, il aurait peut-être augmenté environ cinq fois. Maintenant, il n’est utilisé qu’à la première heure le matin, et nous nous garons dans l’allée jusqu’à ce que nous soyons à la maison pour la nuit. Nous réduisons l’usure de notre porte de garage grâce à August Smart Lock Pro.

Support HomeKit avec August Lock Pro

Je l’ai configuré où il se déverrouille automatiquement lorsque nous nous dirigeons vers notre maison, nous n’avons donc pas à jouer avec nos clés tout en essayant de faire entrer nos enfants dans la maison. En partant, il se verrouille automatiquement. Je l’ai également réglé pour se verrouiller automatiquement lorsque nous rentrons à la maison après cinq minutes. C’est un parfait exemple de la façon dont les produits pour la maison intelligente devraient fonctionner. Nous n’avons pas à y penser. Il s’intègre parfaitement à notre style de vie et fonctionne en coulisses.

Grâce à son support HomeKit, je peux toujours me connecter avec Siri pour m’assurer que ma porte est verrouillée. Je peux également le configurer pour qu’il fonctionne avec mes autres automatisations. À l’heure actuelle, je l’ai pour définir le verrouillage automatique via l’automatisation HomeKit lorsque notre mode «Nuit» se poursuit. Si la porte était toujours déverrouillée, je saurais que HomeKit la verrouille.

Conclusion sur August Smart Lock Pro

Dans l’ensemble, j’adore ce produit. Je ne peux pas croire que je ne l’ai pas acheté dès sa sortie. Bien que je n’en sois pas utile, j’envisage de le mettre sur toutes les portes extérieures de la maison. Très probablement, j’attendrai que le modèle sorte plus tard cette année. Quand il sortira, je le mettrai sur ma porte d’entrée et déplacerai mon existant vers une autre porte d’entrée.

Si vous avez hésité à vous lancer dans le monde des serrures de porte intelligentes par peur de l’installation, ne cherchez pas plus loin que le August Smart Lock Pro.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: