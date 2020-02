aujourd’hui 19 février ralentissements et problèmes sur le réseau

Dans l’après-midi d’aujourd’hui, 19 février, de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes avec le signal de l’opérateur 3 Italie. Le boom des rapports semble s’être produit vers 15h30, puis s’est poursuivi en fin d’après-midi avec d’autres utilisateurs pour envoyer des retours sur la plateforme Downdetector, un site créé ad hoc pour tenir les internautes informés de ces événements.

Pour le moment, un communiqué de presse officiel sur le ralentissement ne semble pas avoir été publié.

Comme le montre la carte créée par le site, le duvet semble avoir affecté presque toutes les capitales régionales et le Capital, va donc attester avant tout dans les villes de Turin, Milan, Gênes, Vérone, Bologne, Pérouse, Rome, Naples et Bari. Les villes de Venise, Florence, Parme et Trente.

Down 3 Italie: des ralentissements se propagent dans toute la péninsule

Les rapports des utilisateurs continuent d’arriver même à ce moment. En parcourant les commentaires, la situation ne semble pas encore s’être rétablie: beaucoup se plaignent l’absence de signal pour les appels ou pour la connexion Internet, et en outre, de nombreux clients Three signalent une panne totale ce qui vous empêche d’effectuer toute opération réseau.

Le downdetector en ce sens est un instrument de première importance: grâce au principe de fonctionnement basé sur rétroaction des utilisateurs, représente la première sonnette d’alarme permettant de déterminer si le ralentissement dépend réellement de votre appareil ou s’il doit être attribué à l’opérateur lui-même.

On ne sait pas actuellement si l’opérateur 3 Italia a pris en charge les signalements du problème. En revanche, ces ralentissements sont assez fréquents et ils se produisent également plusieurs fois par an pour chaque opérateur: pour cette raison, il vaut mieux savoir quels opérateurs créent le plus de services et surtout comment faire face à une telle situation.

Ci-dessous, une image du carte gênante traitées par Downdetector simultanément à l’arrivée des rapports des utilisateurs.