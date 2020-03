Aujourd’hui à Apple lance des sessions mettant en vedette Alicia Keys et des femmes illustratrices pour la Journée internationale de la femme

Dans le cadre de la collection «She Creates» de plus de 5 000 sessions Today at Apple organisées dans les Apple Stores du monde entier en mars, Apple étend sa populaire série Music Lab: Remix avec une nouvelle collaboration de l’artiste Alicia Keys. Les Apple Stores proposeront également un nouveau Art Lab mettant en valeur les portraits illustrés.

Labo musical: Remix Alicia Keys est une continuation de la série de sessions GarageBand d’Apple qui déconstruit les chansons des meilleurs artistes d’Apple Music. En mars, vous pourrez découvrir ce qui inspire Alicia Keys et remixer sa chanson «Underdog». Comme toutes les sessions Today at Apple, le laboratoire est libre d’y assister.

Pendant Art Lab: Playful Portraits, les créatifs d’Apple vous guideront à travers la transformation d’une photo de tous les jours en une œuvre d’art inspirée des styles de Jade Purple Brown, Jula Borzucka et Niky Roehreke, artistes de New York, Varsovie et Tokyo. Le laboratoire utilisera Procreate sur iPad Pro pour donner vie à votre portrait dans un GIF animé.

Deirdre O’Brien, SVP d’Apple Retail + People, a exprimé l’importance d’amplifier les voix féminines dans la communauté créative:

Célébrer le travail, l’esprit et les contributions des femmes est si important pour Apple. Nous sommes ravis de souligner la Journée internationale de la femme à travers la série de programmes «She Creates» et de proposer ces expériences à nos magasins afin que tout le monde puisse être inspiré par certains des créateurs les plus passionnés et innovants du monde.

Vous pouvez vérifier les dates et heures des sessions près de chez vous sur le site Web Today at Apple ou dans l’application Apple Store. “Elle crée” est l’une des nombreuses façons dont Apple célébrera la Journée internationale de la femme. Les clients d’Apple Watch peuvent également participer à un nouveau défi d’activité, et les collections Apple Podcasts, Apple TV et App Store mettront en valeur le travail féminin.

Si vous assistez à une excellente session Aujourd’hui chez Apple, nous serions ravis de voir et de partager vos photos. Suivez notre guide de vente au détail pour une couverture approfondie des dernières nouvelles de l’Apple Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: