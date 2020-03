Aujourd’hui, à Apple, les sessions sont suspendues dans tous les magasins aux États-Unis en raison des précautions contre les coronavirus

Alors que les efforts mondiaux pour atténuer les effets du virus COVID-19 se poursuivent, Apple a temporairement suspendu les sessions Today at Apple dans tous les magasins aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La pause dans la programmation créative fait suite à un flux constant de nouvelles précautions de santé quotidiennes dans les Apple Stores et aux annulations de sessions régionales plus tôt dans la semaine.

Le 9 mars, Apple a annulé des sessions dans des magasins de la baie de San Francisco et de Seattle où des cas de coronavirus ont été signalés en plus grand nombre. Les événements exclusifs dans les magasins phares de la série «She Creates» pour la Journée internationale de la femme ont été reportés indéfiniment en même temps. Les séances ont été annulées dans les magasins de New York et des banlieues environnantes plus tôt le 12 mars.

Aujourd’hui, chez Apple, les sessions sont toujours suspendues dans les magasins en Chine qui ont rouvert leurs portes aux clients, tous les magasins au Japon et en Italie, où tous les Apple Stores ont été temporairement fermés.

Alors que les fermetures de magasins aux États-Unis n’ont pas encore été annoncées, les employés ont été invités à réduire les essais d’AirPods et d’Apple Watch, à limiter le nombre de clients dans les magasins et à augmenter la distance physique entre les rendez-vous au Genius Bar. Les travailleurs d’Apple qui présentent des symptômes de type coronavirus peuvent bénéficier d’un congé de maladie illimité.

Si vous devez visiter un Apple Store pendant la pandémie de coronavirus, nous avons rassemblé quelques conseils pour encourager une expérience sûre pour vous et l’équipe d’Apple. Suivez notre guide de vente au détail pour une couverture approfondie des dernières nouvelles de l’Apple Store.

