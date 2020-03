aujourd’hui est la dernière chance de voir la Super Moon

Malgré la mauvaise période capital passe, cette nature du soir nous donnera la force de rêver.

La nuit du 9 mars 2020, Rome s’illuminera d’espoir grâce à superluna, les monuments sombres brilleront dans la nuit et le ciel aura une lumière supplémentaire grâce au Satellite qui sera plus lumineux. Mais pourquoi cela se produit-il? Au cours de son orbite autour de la Terre, chaque mois, le lune toucher la distance minimale (Périgée) et le maximum (apogée): le phénomène de la Super Lune se produit à chaque fois qu’il coïncide avec le temps du périgée. Donc ce soir, il arrivera exactement au point de son orbite le plus proche de la Terre pour 7 h 34 le 10 mars.

Super Moon 2020: où l’admirer

Ce n’est pas le meilleur choix pour sortir et fréquenter les endroits bondés en ces jours de lutte et de prévention, pour cela la meilleure façon d’observer son ascension à l’horizon de Rome, vous pouvez le trouver sur le site Web du télescope virtuel. Pour ceux qui ne peuvent pas résister à l’événement, vous pouvez en profiter sur la colline du Janicule, sur la terrasse Pincio et au Zodiac de Monte Mario.

Gianluca Masi, astrophysicien qui, à partir de 17h30 aujourd’hui, fera une diffusion en direct sur l’événement (pour le voir, connectez-vous simplement à l’heure établie sur le site Web du télescope virtuel):

“La prochaine ‘Super Moon’ apparaîtra environ 7% plus grande et un peu plus lumineuse que la moyenne, mais seul un observateur expert pourrait s’en rendre compte” et ajoute: “En fait, ce ne sont pas exactement des variations frappantes, qui ajoutent cependant du charme à la événement, une précieuse occasion d’admirer notre satellite naturel dans le contexte du ciel nocturne, un paysage de plus en plus négligé et oublié “.