Aujourd’hui, la série Made in LDN d’Apple aide les jeunes musiciens à percer dans l’industrie

Cet été, Today at Apple et l’espace jeunesse artistique créative Spotlight unissent leurs forces pour donner aux jeunes artistes londoniens l’opportunité de découvrir les secrets de l’industrie musicale avec des experts. La série de sessions de création Music Survival se déroule du 27 juillet au 28 août et est le dernier programme produit dans la série Made in LDN d’Apple, qui est soutenu par le maire de Londres.

Avec des événements en personne actuellement impossibles en raison de COVID-19, Apple se déplace en ligne pour fournir aux jeunes de Londres des débouchés créatifs pour rester occupés cet été. Le label de jeunes artistes de Spotlight, Spotlight Sounds, a aidé à rassembler des professionnels de l’industrie musicale comme Aitch, Nadia Rose, Young T & Bugsey et plus d’une douzaine d’autres experts à collaborer. Music Survival sera organisée par DJ Carly Wilford.

Les participants à la série virtuelle Webex apprendront à se forger une réputation d’artiste, à créer des paroles, des clips vidéo de montage, etc. grâce à la créativité optimiste d’Aujourd’hui chez Apple. À la fin du programme de 5 semaines, les participants présenteront leur musique aux professionnels de l’industrie comme la chanteuse et productrice Kali Claire.

L’inscription à Music Survival débute le 6 juillet pour les artistes de la région de Londres âgés de 16 à 25 ans, et les places sont extrêmement limitées. Pour vous qualifier, vous devez créer une vidéo de 2 minutes avec un exemple de votre travail et de votre histoire créative. Plus de détails et le formulaire de demande sont disponibles sur le site Web de Spotlight.

Made in LDN est devenu un élément phare de Today at Apple au Royaume-Uni et une influence déterminante dans la communauté créative des jeunes de Londres. L’année dernière, des milliers de créatifs ont visité les magasins phares d’Apple pour entendre des professionnels talentueux de l’industrie et libérer leur potentiel avec des sessions pratiques. Les résultats du programme d’été ont été mis en évidence au Made in LDN Showcase, une galerie organisée à durée limitée de travail de jeunesse. Au début de cette année, avant la pandémie, Made in LDN et Black Girl Fest Academy ont apporté les bases de la planification d’événements aux jeunes femmes dans l’espoir d’inspirer le changement dans leurs propres communautés.

