aujourd’hui première vidéoconférence médicale Naples-Shanghai

C’est arrivé ce matin. Une équipe médicale composée de spécialistes de l’hôpital Cotugno à Naples pris contact avec une équipe médicale de l’hôpital Zhongshan de l’Université Fudan à Shanghai. La visioconférence a duré environ 2 heures et a permis à ces deux importants groupes d’experts de se rencontrer et de partager leurs expériences locales, tout en parlant des différents expérimentations qui se font actuellement sur les drogues.

Comment la connexion s’est-elle produite et de quoi avons-nous parlé

Les entreprises Huawei et Retelit ont été fondamentaux pour le succès de cette visioconférence, qui s’est déroulée grâce aux technologies et aux différents appareils électroniques mis à disposition par les deux sociétés. L’hôpital de Cotugno fait partie de ce groupe appelé Hôpitaux des collines avoir été le premier à recevoir cette opportunité qui s’impliquera progressivement onze autres structures.

Huawei a pris soin de fournir tous les appareils vidéo nécessaires à la conférence, tout en Retelit a pris en charge la technologie Cloud nécessaire à un système de stockage plus sûr. Le système de classement était nécessaire pour accès en temps opportun aux dossiers des patients. Ce type d’événements pourrait être très important pour le développement et l’évolution positive de cette situation d’urgence mondiale. Plus que jamais, la technologie a montré que bien canalisée, cela peut sauver de nombreuses vies pour accélérer de nombreux processus, dont celui de trouver un vaccin efficace.

Ces appareils seront utilisés non seulement pour communiquer entre un pays et un autre, mais au sein de la même structure réduire autant que possible le risque de contagion et rendre toutes les opérations plus sûres.