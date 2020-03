Aurelius Dumbledore Theories from Harry Potter Fans

Nous apprenons beaucoup sur l’univers de Harry Potter à travers les films Fantastic Beasts. L’une des plus grandes révélations est survenue à la fin des crimes de Grindelwald lorsque nous avons découvert qu’Albus Dumbledore avait un frère perdu depuis longtemps. Auparavant, nous pensions que ce personnage n’était que Credence Barebone, un sorcier moldu avec des pouvoirs incroyables. Maintenant, la torsion massive a des fans se demandant quoi d’autre J.K. Rowling a prévu ce personnage, et nous avons pensé qu’il pourrait être amusant de creuser un peu nous-mêmes. Puisque nous ne vous laisserions jamais hors des théories de fans de noix que nous avons rencontrées, nous avons également pensé les énumérer ici.

Alors, mettez vos chapeaux de tri papier d’aluminium, sorciers et sorcières, voici les 10 des théories les plus folles sur Aurelius Dumbledore.

Mis à jour le 23 mars 2020 par Richard Keller: Avec la sortie du troisième film de Magical Beasts qui n’est pas prévu avant l’automne 2021, il y a encore beaucoup de spéculations sur qui est vraiment Aurelius Dumbledore. En fait, Internet regorge de théories. En voici quelques autres à méditer.

15 Percival Dumbledore s’est évadé de la prison et de son père

De toutes les théories, celle-ci semble la plus réalisable. Avouons-le, les mangemorts ne sont pas les esprits les plus vifs pour garder Azkaban. Si Barty Crouch, Jr. et Sirius Black pouvaient s’échapper, un sorcier qui est un Dumbledore pourrait également le faire.

Le seul problème avec Percival étant le père d’Aurelius est le délai. Comme on le mentionne continuellement, Kendra Dumbledore serait mort en 1899. Si sa naissance en 1901 est vraie, il semblerait que Percival ait eu des relations avec un autre sorcier.

14 Kendra Dumbledore est la mère d’Aurelius

Là encore, le délai de la mort de Kendra et la naissance d’Aurelius sont suffisamment proches pour qu’elle puisse être sa vraie mère. Selon divers documents, dont Harry Potter et les reliques de la mort, elle est décédée aux mains de sa fille, Ariana, quand Albus était hors du pays pour les vacances d’été.

Étant un sorcier né de moldus, la conception à terme serait encore de neuf mois. Cela signifie que quelqu’un l’aurait imprégnée l’automne précédent. Peut-être qu’après la naissance, Aurelius était magiquement protégé, donc on ne lui a pas infligé le même sort que sa sœur “Squib”. C’est quelque chose à considérer.

13 Ariana est la mère d’Aurelius

Nous entrons dans un territoire sombre ici. Il y a deux théories Internet possibles qui conduisent à Ariana étant la mère d’Aurelius. Tout d’abord, elle est tombée enceinte lorsqu’elle a été attaquée par un groupe de moldus. Peut-être que quelque chose de plus sinistre s’est produit à ce moment-là. Ayant 14 ans lors de l’attaque, cela semble plausible.

Une autre théorie est qu’elle et Grindewald se sont réunies pendant qu’Albus et Aberforth ont continué à se battre. Cependant, c’est un long retard, car elle aurait dû s’associer avec Grindy bien avant sa mort.

12 Aberforth connaît la vraie histoire

Alors que Magical Beasts construit de nombreuses théories sur Aurelius autour d’Albus et de Grindelwald, il y a une personne qui, selon nous, a la vraie réponse. C’est le frère “moyen” Aberforth.

C’est lui qui a raconté l’histoire de l’amitié d’Albus avec Grindelwald et de la mort de leur sœur à Harry et ses compatriotes, alors pourquoi n’aurait-il pas la connaissance de qui est vraiment Aurelius. A moins que quelqu’un ne lui mette un charme confus.

11 Un retourneur de temps a été utilisé

Voici une autre théorie qui a des jambes. Il semble que le calendrier de la naissance d’Aurelius soit en cause avec la mort de Kendra Dumbledore en 1899. Et si quelqu’un, peut-être Grindelwald, utilisait un retourneur de temps?

C’est la méthode du voyage dans le temps dans l’univers Harry Potter, et ce serait une théorie viable de la naissance d’Aurelius. Grindelwald est remontée dans le temps et a eu une relation rapide avec Kendra Dumbledore entre l’emprisonnement de Precival et sa mort. Cela conduirait Grindy à être le père d’Aurelius et à maintenir le statut de frère entre lui et Albus. Ne vous inquiétez pas, nous avons aussi mal à la tête.

10 Grindelwald a truqué son identité

Ce qui serait choquant si cette théorie devenait réalité n’est pas tant le mensonge lui-même. Après tout, Grindelwald est un maître manipulateur et un menteur fréquent. Au lieu de cela, il pourrait être choquant que Crimes of Grindelwald se termine sur un mensonge. C’est une façon étrange de raconter une histoire, de quitter un film sur une révélation géante et de le reprendre plus tard. Pourtant, cela est totalement de caractère pour le sorcier maléfique, et totalement possible avec son niveau de compétence. Tout ce que Credence a vu pour prouver son héritage aurait certainement pu être une illusion créée par le sorcier noir – même si cela a peut-être été difficile à réaliser. Nous devrons attendre Fantastic Beasts 3 pour voir quelle est la vérité.

CONNEXES: Théorie des bêtes fantastiques: comment Grindelwald a menti sur l’identité de Credence

9 Il pourrait être lié à Voldemort

Les fans de Harry Potter savent déjà qu’il y a beaucoup de part de sang entre ses familles les plus importantes. Selon une théorie, c’est également le cas entre le Dumbledore et le sorcier le plus maléfique de tous les temps. Le lien passerait par la mère d’Aurelius, bien que la filiation d’Aurelius soit encore très sujette à caution. Cependant, cela ne nous surprendrait pas si Aurelius est lié à un acteur majeur de l’univers HP. J.K. aime certainement ses drames familiaux.

8 Son nom a une signification plus profonde

En parlant de J.K. Les connexions préférées de Rowling à établir, certains fans ont commencé à spéculer dès qu’ils ont entendu le nom d’Aurelius Dumbledore. Rowling aime certainement cacher des indices sur ses personnages dans les noms de son personnage, un excellent exemple étant le métamorphe Sirius Black. Aurelius pourrait être nommé d’après un empereur romain dont la mort a marqué la fin d’une paix de 200 ans, ou il aurait pu être nommé d’après un chef arthurien ayant des liens avec Merlin. Sa mort pourrait-elle déclencher une Grande Guerre, ou pourrait-il succéder à Grindelwald? Seul le temps nous le dira.

Encore une petite note à ce sujet. Redditor u / harrypotterCoG a fouillé cet empereur romain que nous avons mentionné, et son nom de famille d’origine était … Severus.

CONNEXES: Grindelwald de Fantastic Beasts est un meilleur méchant que Voldemort

7 J.K. Rowling a dévoilé «The Twist» en 2016

À ce stade, J.K. Rowling est comme un Mark Ruffalo subtil. Elle fait constamment référence à l’avenir de ses histoires, certes d’une manière plus discrète que Bruce Banner. Une de ces références qui a du sens avec le recul est une image qu’elle a tweetée en 2016. Elle y met en évidence un livre sur Marcus Aurelius, l’empereur romain que nous continuons à évoquer. C’était un clin d’œil évident au personnage que nous connaissions alors sous le nom de Credence Barebone, mais pourrait-il être encore plus? Si elle décide d’incorporer l’histoire de l’empereur dans celle d’Aurelius, Rowling nous a-t-il donné un spoiler majeur de Fantastic Beasts il y a plus de deux ans? Connaître la femme qui a caché la vérité sur Snape dans ses toutes premières lignes à Harry Potter, nous pensons que c’est très probable.

6 Credence survit avec un obscur à cause de la grippe espagnole

L’une des choses qui a le moins de sens à propos de Credence / Aurelius est son Obscurus. La plupart des sorciers ou sorcières atteints de cette maladie meurent avant l’âge de 10 ans. Comment survit-il? Eh bien, selon Redditor u / Obversa, c’est parce que son corps a développé une immunité aux maladies magiques. La grippe espagnole, dit u / Obversa, provient d’une malédiction ou est le sous-produit d’un sort magique qui a mal tourné. Cela explique sa nature mystérieuse réelle. Si le jeune Credence était affecté par la maladie, cela pourrait-il expliquer comment il parvient à rester en vie aussi longtemps qu’il le fait? Depuis J.K. Rowling n’hésite pas à intégrer la vraie histoire dans ses histoires, nous pensons que c’est une possibilité réelle.

5 Une relation avec Nagini?

Il est clair que le jeune Credence n’a pas beaucoup de monde dans sa vie. La mère qui l’a élevé est violente, et sa fuite pour rejoindre le cirque a clairement montré qu’il s’était coupé de son autre famille. C’est pourquoi les fans spéculent sur une romance avec l’une des rares personnes dont il est proche. Lui et Nagini sont tous deux des parias, et Fantastic Beasts n’a pas hésité à montrer que les deux sont proches. Leur relation pourrait-elle être plus qu’une simple amitié? C’est extrêmement possible.

CONNEXES: Les bêtes fantastiques devraient être à propos de Dumbledore de Jude Law, pas de triton

4 Il est en fait le fils de Dumbledore

D’accord, si Aurelius est vraiment le frère de Dumbledore, alors nous avons besoin de clarifications sur la chronologie HP. Le père de Dumbledore était en prison pendant le temps dont il aurait eu besoin pour concevoir Aurelius, et peu de temps après que Percival Dumbledore soit allé en prison, sa femme est décédée. Alors, comment cette filiation pourrait-elle fonctionner? Eh bien, selon cette théorie, ce n’était pas le cas. Aurelius n’est pas du tout le frère de Dumbledore, mais son fils. Nous n’avons jamais entendu parler de Dumbledore dans une relation significative avec une femme auparavant, mais là encore, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce type. Même une décennie après l’avoir vu mourir dans Half-Blood Prince, Albus Dumbledore reste l’un des personnages les plus énigmatiques du Potterverse.

3 L’assistant le plus puissant de tous les temps?

À la fin de Fantastic Beasts, Grindelwald donne à Credence quelque chose qu’il n’a jamais utilisé auparavant: une baguette. Dumbledore canalise ensuite sa magie à travers elle pour la première fois, résultant en un niveau de destruction apocalyptique. C’est une destruction à une échelle que nous n’avons jamais vue d’une seule source dans l’univers Harry Potter, ce qui a amené certains fans à théoriser qu’Aurelius est l’être le plus puissant que nous ayons jamais vu dans cet univers. Si Grindelwald le sait, cela peut expliquer pourquoi il accorde une telle importance à Credence. Un sorcier aussi puissant pourrait faire des choses incroyables. Par exemple, rompez un pacte de sang.

CONNEXES: Fantastic Beasts 3 Theory: Comment Dumbledore rompt le pacte de sang

2 L’obscurus d’Ariana vit en lui

Maintenant, nous entrons dans le territoire du chapeau de papier d’aluminium, mais cela ne signifie pas que ces théories ne sont pas divertissantes. Dans Fantastic Beasts, nous apprenons que Credence n’est pas le seul Obscurial dans l’univers Harry Potter. Il y a aussi la sœur de Dumbledore, Ariana. Une théorie particulièrement tragique postule qu’après sa mort, son Obscurus a été transféré dans un autre hôte. Cela signifie qu’une partie de son âme vit maintenant au sein de Credence / Aurelius, ce qui n’est pas seulement une torsion cool, mais s’ajoute à la série Harry Potter. Un Redditor souligne que cela a de graves conséquences dans l’histoire Voldemort / Harry Potter, Dumbledore reconnaissant le transfert des âmes non seulement du folklore sorcier, mais parce qu’il en a été le témoin.

CONNEXES: Théorie de Harry Potter: Dumbledore mentait à propos de Grindelwald tout au long

1 Dumbledore a perdu son propre Obscurus Inside Credence … Et a coulé le Titanic?

Enfin, nous arrivons à une véritable conspiration Fox Mulder au sujet du frère de Dumbledore perdu depuis longtemps. Cette théorie, créée par Redditor u / NiallRiver519, se fonde sur l’idée que Credence est le porteur de l’obscurus de quelqu’un d’autre. Mais au lieu de celle d’Ariana, cette théorie postule que l’Obscurus appartenait à Albus Dumbledore lui-même. L’Obscurus prend vie lorsque Dumbledore perd sa sœur, et il passe hors de lui et dans un navire qu’il sait être sur un paquebot. Dumbledore, dans un effort pour éliminer ce qu’il perçoit comme une entité menaçant le monde, coule le navire. Lisez l’article de Reddit pour en savoir plus. Même si vous n’êtes pas d’accord (cela semble juste être un peu ado pour Dumbledore), vous devez admettre que c’est une idée assez folle. Et dans une liste d’idées folles, il mérite certainement la première place.

Quelle est la théorie la plus folle sur Aurelius Dumbledore que vous ayez entendue? Y en a-t-il que vous avez inventé vous-même? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

SUIVANT: La vision Fantastic Beasts 2 de Grindelwald met en évidence une lacune dans la mythologie de Harry Potter

Prochain

10 spectacles à regarder si vous aimez Avatar: le dernier maître de l’air



A propos de l’auteur

Grant DeArmitt est un écrivain basé à New York et amoureux de toutes les choses étranges. Il aime les bandes dessinées et les romans policiers, croit fermement en Dracula et a une place spéciale dans son cœur pour les comédies animées. Vous pouvez le suivre sur Twitter @GrantDeArmitt.

En savoir plus sur Grant DeArmitt