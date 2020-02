Austin Powers: Les 10 meilleures citations du Dr Evil

Austin Powers était l’un des personnages les plus drôles des comédies des années 90. Mike Myers a joué le personnage hilarant, un espion coureur de jupons qui doit combattre le méchant méchant, le Dr Evil (également joué par Myers) et résoudre des crimes, généralement tout en rencontrant une femme généreuse et belle dans le processus.

Le concept des trois films à ce jour, dont Austin Powers: International Man of Mystery, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me et Austin Powers in Goldmember, est de se moquer des tropes de thrillers d’espionnage typiques, y compris des intrigues scandaleuses et des insinuations sexuelles. Powers est une parodie de James Bond, un espion anglais à dents noires avec des lunettes à monture foncée qui pourrait autrement repousser la femme mais ils semblent attirés par lui.

Alors que Powers est la star des films, aucun bon thriller d’espionnage n’aurait de sens sans un méchant tout aussi grand. Et dans ces films, c’est le Dr Evil. Dimwitted et plus concentré sur le pouvoir et être un méchant que d’accomplir quoi que ce soit, il sort avec certaines des lignes les plus mémorables.

10 “Tout ce que j’ai demandé, c’est des faisceaux laser effrayants attachés à leur tête. Est-ce vraiment trop demander?”

Tout d’abord, le mot préféré du Dr Evil semble être “frickin”. Bien que nous le félicitions de ne pas avoir prononcé le vrai juron, il utilise le mot si souvent, il pourrait tout aussi bien maudire comme un marin!

Dans ce cas, Evil agit comme si sa demande (non, demande) de faisceaux laser attachés aux têtes de requins était si incroyablement simple qu’il était dérouté de savoir pourquoi son équipe ne pouvait pas l’obliger. Bien sûr, c’est une demande ridicule, mais pour le Dr Evil, cela semble tout à fait logique.

9 “C’est le docteur Evil. Je n’ai pas passé six ans à Evil Medical School pour être appelé ‘Monsieur’, merci beaucoup.”

Donc, le Dr Evil n’est probablement pas un vrai médecin, mais il prétend avoir fréquenté quelque chose appelé Evil Medical School, quel qu’il soit. C’est peut-être là que les gens apprennent à être des méchants méchants et ont le mot «médical» juste pour ajouter de la crédibilité?

Néanmoins, ne l’appelez pas monsieur. C’est votre médecin ou n’importe qui d’autre. Parce que ça le rend intelligent. Même s’il est un peu comme un enfant bratty, tapant du pied quand il ne réussit pas, pris au piège dans un corps adulte.

8 “Jetez-moi un os de frickin ici!”

Vous avez probablement déjà entendu quelqu’un dire cela avant de demander de l’aide ou d’avoir une chance de quelque chose. C’était l’une des citations préférées du Dr Evil, souvent parlée de frustration quand il n’arrivait pas à ses fins ou quand il ne pouvait pas obtenir un peu d’aide.

Décidément, un gars ne peut-il pas faire une pause? La phrase originale est, bien sûr, me jeter un os, ce qui signifie faire à quelqu’un une petite faveur ou quelque chose pour les apaiser. Mais aucune déclaration ne fonctionne pour le Dr Evil à moins qu’elle ne soit prononcée avec enthousiasme et avec le mot «frickin» inséré quelque part là-dedans.

7 “Les détails de ma vie sont sans importance … très bien, par où commencer? ..”

Il continue en racontant une histoire sordide qui mérite d’être republiée. “… Mon père était un propriétaire de boulangerie belge qui se perfectionne sans relâche avec une narcolepsie de bas grade et un penchant pour la sodomie. Ma mère était une prostituée française de quinze ans nommée Chloé avec des pieds palmés. Mon père courait la femme, il le ferait boire. Il faisait des déclarations scandaleuses comme il avait inventé le point d’interrogation. Parfois, il accusait les châtaignes d’être paresseux. Le genre de malaise général que seul le génie possède et la plainte folle. Mon enfance était typique. Étés à Rangoon, leçons de luge. Au printemps, nous fabriquions des casques de viande. Quand j’étais insolente, j’étais placée dans un sac de jute et battue avec des roseaux; assez standard vraiment. À l’âge de douze ans, j’ai reçu mon premier scribe. À l’âge de quatorze ans, un Zoroastrien nommé Wilma rasé rituellement mes testicules. Il n’y a vraiment rien de tel qu’un scrotum tondu … c’est à couper le souffle. Je vous suggère de l’essayer. “

Cette citation parle d’elle-même. Le Dr Evil a eu une éducation très étrange avec beaucoup de tristesse et de traumatismes. Je veux dire, son père a inventé le point d’interrogation, pensait que les châtaignes étaient paresseuses, et il a fait des casques de viande? Quelle?

6 “Cela me met en colère, et lorsque le Dr Evil se met en colère, M. Bigglesworth se fâche. Et quand M. Bigglesworth se fâche, les gens meurent!”

Alors que Myers a déclaré qu’il avait modelé les personnages à partir d’une impression de Lorne Michaels de Saturday Night Live, le Dr Evil était étrangement similaire au Dr Claw, aussi, le méchant méchant dans la série télévisée et les films Inspector Gadget. Comme le Dr Claw, partiellement inspiré du méchant de Bond Blofeld, le Dr Evil aime s’asseoir sur sa chaise préférée, caressant son chat de compagnie. Sauf que le chat du Dr Evil est glabre pour correspondre à sa propre tête chauve.

Alors que le Dr Claw déclarait un «oui» ou un «excellent» menaçant suivi d’un rire diabolique et hurlant, le Dr Evil grimace tout en caressant M. Bigglesworth et fait sa petite signature sur le côté de la bouche chaque fois qu’il évoque un complot diabolique .

5 “Nos premières tentatives de poutre de tracteur ont connu plusieurs préparatifs. Les préparations A à G ont été un échec complet. Mais maintenant, mesdames et messieurs, nous avons enfin une poutre de tracteur qui fonctionne, que nous appellerons … Préparation H.”

Il n’est pas surprenant que lorsque son père dit cela, le fils du Dr Evil, Scott, sourit d’un air satisfait. Toute personne sait que la préparation H est un nom de marque populaire pour une crème utilisée pour traiter les hémorroïdes. Mais D. Evil semblait souvent inconscient de faits évidents comme celui-là, qui faisaient tous partie de son charme.

Et bien que ce soit une pure coïncidence que le Dr Evil et son équipe se trouvent justement à leur huitième tentative de faisceau tracteur, coïncidant avec la lettre “H”, il est totalement hilarant qu’il ne fasse pas la connexion.

4 “Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon repaire sous-marin. C’est long, dur et plein de marins! [silence] Non? Rien? Pas même un titter? Sous dur … “

De temps en temps, le Dr Evil tentait de faire une plaisanterie et espérait que son équipe loyale au visage de pierre pourrait en fait rire. Mais ils ne l’ont jamais fait, surtout pas à cette blague.

Riche de sous-entendus, ce n’était tout simplement pas la même chose quand il a livré des lignes comme celle-ci par rapport à Powers. Les pouvoirs avaient un charme geek. Avec le Dr Evil, son équipage n’a jamais su quand il était sérieux et quand il était en fait normal de rire.

3 “Austin Powers … Il est le serpent de ma mangouste … ou la mangouste de mon serpent … de toute façon c’est mauvais. Je ne connais pas les animaux. Mais je sais ceci: cette fois, c’est personnel.”

Comme indiqué, le Dr Evil n’était pas l’outil le plus tranchant de la remise. Dans cette citation, il essaie de suggérer que Powers est son ennemi juré, la personne qu’il veut manger vivante et avaler entière pour se débarrasser. Sauf qu’il ne se souvient pas vraiment si le serpent mange la mangouste dans le monde réel ou si c’est l’inverse.

Il abandonne l’analogie et dit simplement que c’est personnel, passant à des discussions sur la façon de vaincre le rival.

2 “Pourquoi faire des milliards, alors que nous pouvons faire … Des milliards?”

L’une des citations les plus connues du Dr Evil est tout simplement “un million de dollars!” (avec un accent énorme sur le mot “million”). Il s’agissait d’une demande de rançon pour la Terre entière qui, selon lui, était totalement exagérée. Sauf que son équipage s’est moqué de lui parce qu’il ne se rend pas compte que de nos jours, un million de dollars n’est pas du tout une demande astronomique.

Il continue ensuite à prononcer cette citation, ne réalisant pas qu’un billion de dollars est en fait plus d’un milliard. Oh, Dr Evil, tellement de choses à apprendre!

1 “Enfin, nous arrivons à mon homme numéro deux. Son nom? Numéro deux.”

Laissez le Dr Evil traiter si mal son équipe qu’il ne leur donne même pas de titres appropriés et n’utilise pas leurs vrais noms. Au lieu de cela, il appelle son bras droit numéro deux, joué par Robert Wagner dans un cache-œil, simplement numéro deux.

Au-delà du fait évident qu’il l’appelle simplement un numéro au lieu d’apprendre son nom, il existe une myriade de blagues dans la salle de bain qui pourraient s’appliquer ici parce que, bien, c’est Austin Powers. La moitié des blagues concernent les visites aux toilettes.

