Auth0 réalise sa toute première acquisition pour lancer de nouveaux outils de protection contre les cyberattaques automatisées – .

Eugenio Pace, PDG d’Auth0 et co-fondateur. (Photo Auth0)

Auth0 utilise sa première acquisition pour déployer un nouveau produit qui combat les cyberattaques telles que le bourrage d’informations d’identification et le phishing.

La startup basée à Bellevue, dans le Washington, a acquis Apility.io, une «API anti-abus» qui identifie les adresses IP, les domaines et les adresses électroniques sur liste noire.

Apility aide désormais à alimenter Auth0 Signals, «une collection de flux de données dynamiques qui permettent à notre pipeline d’authentification adaptative de produire des scores de confiance des utilisateurs de haute qualité», a écrit le cofondateur d’Auth0, Marcus Woloski. Signaux Auth0 est disponible en tant qu’API autonome gratuite.

Le fondateur d’Apility, Diego Parrilla, qui est basé à Madrid, a lancé Apility sous la forme d’un projet appelé Moocher.io en 2016. Parrilla, qui travaillait auparavant chez Microsoft, est maintenant architecte logiciel de sécurité chez Auth0. L’acquisition a eu lieu en octobre dernier.

Fondée en 2013, Auth0 est devenue une entreprise de sécurité leader qui traite plus de 3 milliards de connexions par mois pour près de 10 000 entreprises dans le monde. La start-up de 630 personnes possède six bureaux dans le monde. Il a levé un tour de table de 103 millions de dollars l’an dernier pour propulser son évaluation au-dessus du milliard de dollars. Auth0 est finaliste pour Next Tech Titan aux . Awards.