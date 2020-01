Aux États-Unis, Uber prouve que ses chauffeurs fixent les prix

Ils l’avaient déjà prévenu: ils ne céderaient pas aux demandes du gouvernement de Californie et feraient tout leur possible pour renverser une loi qui pourrait mettre fin à leur modèle économique.

Uber continue de travailler dur pour atteindre son objectif, en recourant juridiquement à la mesure en vigueur depuis le 1er janvier et en termes financiers: avec Lyft, ils ont investi 60 millions de dollars pour mettre fin à la réforme qui qualifie les chauffeurs Uber de professionnels . Si 100% de son potentiel est avancé, l’entreprise technologique serait obligée d’embaucher tous ses associés, de leur payer le salaire minimum et les vacances.

Pendant ce temps, Uber a décidé de tester des mécanismes qui – s’ils échouent à remporter la victoire devant les tribunaux – sauvent une partie de leurs affaires en Californie. Au fur et à mesure que le Wall Street Journal progressait, la société de technologie testerait un système grâce auquel les conducteurs de plate-forme pourraient choisir le prix de l’itinéraire et rejeter les passagers. Cela fait partie d’un projet pilote, valable uniquement pour les trajets depuis l’aéroport. Si cela fonctionne, Uber étudierait son extension à l’ensemble de l’État. Il n’est pas clair s’il appliquerait la réforme au reste du continent. En Europe et en Espagne, il est actuellement à des années-lumière

Plus précisément, Uber offrira une marge de 10% sur les prix. Cela impliquerait que les conducteurs pourraient augmenter jusqu’à 5 fois la base établie par la technologie. Comment contrôler la hausse des taux? Selon Uber, cela fonctionnerait de la même manière qu’une vente aux enchères; Celui avec le prix le plus bas gagnerait. D’autre part, l’application offrira plus d’informations sur les passagers potentiels, donnant au conducteur la possibilité de refuser les services sans pénalité.

De cette façon, Uber éviterait l’une des maximes de la loi américaine sur les entrepreneurs et pourrait continuer à maintenir son modèle commercial. Du point de vue du texte légal, les sanctions pour l’annulation du trajet qu’Uber impose à ses chauffeurs ou la fixation des prix sur la base de l’algorithme à travers son tarif dynamique seraient des raisons impérieuses de les considérer comme des salariés à part entière. Une bataille similaire à celle menée par Glovo avec ses cavaliers en Espagne dans plusieurs instances judiciaires.

