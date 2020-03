aux USA, les magasins seront tous ouverts

GameStop insiste pour que peut rester ouvert même si les positions de ses magasins sont bloquées en raison de l’épidémie de coronavirus. Selon Kotaku et Vice, l’entreprise a envoyé un rappel aux employés, leur disant que ses magasins ils n’ont pas à fermer parce qu’il croit que son entreprise est classée comme “commerce de détail essentiel”. Aux États-Unis, des collectivités locales émettent des ordonnances de fermeture de commerces de détail pas indispensable: les magasins tels que les épiceries, les stations-service et les pharmacies sont considérés comme essentiels et ne doivent donc pas interrompre les opérations.

GameStop: les employés devront défier les autorités, mais ils sont aussi inquiets

Dans un rappel envoyé par l’entreprise, il est expliqué qu’il considère qu’il s’agit d’une activité essentielle car les produits qu’il transporte “permettent et améliorent l’expérience client dans le travail à domicile”. La note comprend également le instructions que faire au cas où les organismes d’application de la loi tentent d’imposer la fermeture. Il a dit aux directeurs de magasin de distribuer un dépliant aux officiers avec un numéro pour le siège social de GameStop. Le dépliant se lit comme suit: «Merci pour ce que vous faites pour nous protéger tous. Si vous avez des questions sur les horaires, les opérations ou les politiques de notre boutique, je peux vous demander d’appeler notre siège social: GameStop Corporate Office 844-993-3145. Merci pour votre compréhension. “

Il reste à voir si la tactique fonctionnera vraiment et si les employés respecteront et contesteront les autorités pour leur employeur. GameStop a publié Doom Eternal un jour plus tôt par mesure de sécurité, car il devait sortir le même jour que Animal Crossing: New Horizons. Cependant, Kotaku dit que les employés sont inquiets parce qu’elle a été emmenée “peu ou pas de mesure“Pour empêcher l’épidémie de continuer.