Avalara affiche un chiffre d’affaires de 107 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 40%, alors que de nouveaux dirigeants aident à diriger une société d’automatisation fiscale – .

Les actions d’Avalara ont baissé de près de 3% dans les échanges après les heures suivant le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de la société.

Avalara a augmenté ses revenus de 40% à 107 millions de dollars, avec une perte nette par action de 0,03 $. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars et une perte nette par action de 0,08 $.

La société a terminé le trimestre avec 11 960 principaux clients, contre 11 240 à la fin du troisième trimestre. Des sociétés telles que Box, Pinterest, Marketo, Adidas, Fandango et The New York Times utilisent les services d’Avalara.

Avalara, qui est devenue publique en juin 2018, a annoncé deux récentes embauches de cadres: Ross Tennenbaum en tant que directeur financier et Jay Lee en tant que directeur marketing.

Les actions ont augmenté de plus de 80% au cours des 12 derniers mois.

“Alors que nous regardons vers 2020, la demande mondiale d’automatisation de la conformité se poursuit alors que les lois, les gouvernements et les technologies changent et que les entreprises se développent partout”, a déclaré le PDG et co-fondateur d’Avalara, Scott McFarlane, dans un communiqué.