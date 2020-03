Avant de vendre un smartphone, observez ces tâches à effectuer

Voulez-vous vendre un smartphone pour acheter un nouveau modèle? Envisagez-vous de le donner à un membre de la famille ou à un ami? Dans les deux cas, vous devrez effectuer une série de tâches avant la livraison ou la vente.

Le marché des smartphones d’occasion fonctionne très bien, aussi bien dans le canal de la vente au détail que dans les entreprises spécialisées dans l’usage, comme dans la vente directe d’utilisateur à utilisateur sur des portails en ligne, des réseaux sociaux ou des forums. Sans innovations majeures ces dernières années, il existe des modèles (surtout haut de gamme) de 2-3 ans ils offrent toujours de grandes performances et peuvent être obtenus à un prix très économique.

À l’exception de certains modèles comptés (iPhone ou Galaxy Note principalement), la perte de valeur comptable est brutale dans un mobile dès qu’il arrive sur le marché et n’augmente qu’un an après son lancement lorsque son successeur est annoncé. De cette façon, si vous souhaitez vendre votre smartphone pour acheter un nouveau modèle, vous n’aurez pas trop de problèmes tant qu’il est en bon état et vous ajustez-vous aux prix que le marché de détail marque. Ils sont bon marché en seconde main (mobiles reconditionnés) et il est même possible de continuer à vendre neuf, il faudra donc s’ajuster à la baisse.

Avant de vendre un smartphone

Que vous vendiez ou donniez, avant de vous débarrasser de votre appareil, vous devez penser à quelques choses qui devraient être basiques, mais que nous ne faisons pas toujours. L’un d’eux est déconnecter totalement du mobile que nous allons livrer pour protéger nos informations personnelles. La seconde concerne les tâches de sauvegarde pour sauvegarder nos fichiers et données, et les transférer sur le nouvel appareil de manière plus sécurisée, simple et rapide. Nous les examinons:

Copie de sécurité

La première et principale chose est de créer une copie de sauvegarde de toutes les données du terminal. Cela comprend des photographies, des vidéos, des documents, des messages, des contacts et plus encore. Il y a plusieurs façons de procéder. Personnellement, j’aime faire un copie complète vers un PC ou un lecteur externe, à la fois de la mémoire interne du terminal et du microSD (si nous l’avons installé) en cas de problème dans le changement de terminal ou dans la synchronisation après les services Cloud que nous utilisons sûrement.

Nous devons également nous assurer que ces services cloud sont mis à jour avec les dernières modifications et les fichiers ajoutés au terminal. Cela comprend les services de stockage en ligne généraux tels que Dropbox ou OneDrive ou ceux spécialisés dans la photographie tels que Amazon Photos ou Google Photos.

La même chose avec le reste des applications que nous utilisons. La plupart ont leur propre système de sauvegarde et synchroniser régulièrement, mais assurez-vous de cela. L’un des plus utilisés, WhatsApp, crée des copies de sauvegarde automatiques de l’historique (et du contenu) de la conversation connectés à Google Drive, mais doit être géré par l’utilisateur dans la configuration.

Android et iOS ont tous deux un outil de sauvegarde intégré dans les paramètres généraux et c’est un autre point que nous devons examiner pour nous assurer qu’ils ont effectué une sauvegarde des données. Sur Android, vous utilisez probablement un Compte Google et cela facilite la tâche, car il enregistre automatiquement la section importante des contacts, du calendrier, de Gmail, des applications Play Store et même d’autres paramètres tels que les fonds d’écran, la langue, le fuseau horaire, etc.

Comme pour le reste des applications, il existe des outils gratuits pour en faire une sauvegarde. Personnellement j’aime ça réinstallez-les “à la main” et nettoyez chaque fois que vous changez votre appareil, mais si vous êtes intéressé, Titanium Backup est l’un des plus populaires et des plus puissants bien qu’il nécessite que le terminal soit enraciné. Il existe de nombreux généraux de ce type et également spécialisés pour d’autres tâches telles que la sauvegarde de tous les SMS. Un exemple est SMS Backup & Restore.

Transférer des données vers le nouveau smartphone

Si vous avez acheté le nouveau mobile avant de vous séparer de l’ancien, vous pouvez essayer de transférer toutes les données. Cependant, le problème est qu’il n’est pas facile de transférer des données d’application entre des appareils Android. Il n’y a pas de solution officielle Google pour cela et, bien que certains fabricants d’équipements d’origine l’offrent, cela ne fonctionne généralement pas bien avec d’autres appareils de marque.

Si vous souhaitez basculer entre les appareils Samsung, vous pouvez utiliser Smart Switch. D’autres fabricants ont leur propre OnePlus, qui propose l’application OnePlus Switch. Les résultats ont tendance à être imprévisibles et même avec des terminaux de la même marque il y a des erreurs quand c’est fait (comme d’habitude) sur différentes versions d’Android.

Dans la plupart des smartphones pour la consommation, la mise à jour du terminal ne prend que quelques minutes, nous ne recommandons donc pas cette option en misant sur l’option la plus sûre que nous avons mentionnée au premier point, une bonne sauvegarde des fichiers, des données et des applications, le cas échéant, et une installation à partir de zéro.

Supprimer le compte Google

Si votre ancien terminal est Android, il est très probable qu’il dispose de la protection de réinitialisation d’usine (FRP). Il s’agit d’une couche supplémentaire introduite par Google comme mesure de sécurité, qui empêche la réinitialisation du terminal en cas de vol ou de perte du terminal.

De toute évidence vous devez supprimer cette protection avant de vendre un smartphone ou de le céder afin qu’un tiers puisse l’utiliser. Pour ce faire, vous devez supprimer tous les comptes Google connectés à l’appareil. Accédez à l’outil Paramètres> Comptes, sélectionnez et supprimez le compte Google que vous avez utilisé pour la première fois pour vous connecter à l’appareil.

Réinitialisation d’usine

Une fois que vous avez fini de protéger vos données, vous devez réinitialiser le terminal à son état d’usine pour vous en déconnecter complètement. Cela supprimera tous les comptes, fichiers et données de la mémoire interne et ramènera essentiellement le logiciel à un état inutilisé. De cette façon, lorsque le nouveau propriétaire de votre ancien téléphone aura l’appareil entre les mains, il le configurera à partir de zéro comme nous le faisons lorsque nous achetons un nouveau mobile.

La même chose que la carte microSD. Si nous voulons le laisser inclus dans le terminal, il faut s’assurer qu’il ne contient aucune de nos données personnelles. Il existe de nombreuses applications pour supprimer ces fichiers, bien qu’une autre option soit de connecter le téléphone au PC et de formater la carte pour supprimer les données.

Retrait de SIM, microSD, nettoyage et emballage

Une fois les tâches logicielles terminées, touchez la section matérielle, retirez la carte SIM que nous allons utiliser dans le nouveau terminal et – le cas échéant – la carte mémoire microSD si nous ne voyons pas qu’elle soit incluse dans la vente ou le cadeau. Il est conseillé de faire un bon nettoyage du terminal et des accessoires, qu’il y a pas mal de dispositifs de seconde main “guarretes” …

À ce stade, n’oubliez pas de prendre quelques photos du terminal et des accessoires au cas où vous le mettriez en vente dans les médias en ligne. Si nous gardons l’emballage d’origine (tel que recommandé), nous n’avons qu’à garder le téléphone portable, le chargeur, les accessoires qu’il apportera en standard et ceux que nous avons achetés séparément comme housses, housses ou protections d’écran. C’est aussi pratique ajouter la facture si le terminal est toujours sous garantie. Si nous les avons utilisés, les écouteurs ne sont généralement pas inclus pour des raisons sanitaires. Si la batterie est amovible, il est préférable de l’inclure à l’extérieur du mobile.

Et rien d’autre. S’il est en bon état et que le prix est raisonnable (rappelez-vous que la vente au détail d’occasion est très bon marché), nous aurons la possibilité de vendre un smartphone sur des sites Web (par exemple eBay), des chats ou des forums spécialisés dans l’achat et la vente comme l’un des que nous aimons en Espagne et où les vendeurs sont généralement assez sérieux: HTCMania. S’il n’est pas possible de le vendre, vous aurez également la possibilité de l’échanger contre un modèle supérieur et un paiement supplémentaire.

Et sinon, il est donné. Il est certain qu’un membre de la famille ou un ami peut en profiter et étirer son utilisation Parce que tous les utilisateurs n’ont pas les mêmes besoins ou peuvent dépenser 1000 euros sur un nouveau smartphone haut de gamme. Toujours avec sécurité, il est entendu, la sauvegarde de nos données et le découplage complet du terminal que nous livrons.