Avant la saison 4 d’Apex Legends, Respawn dévoile les détails de sa nouvelle histoire

Avant le début de la saison 4: Assimilation, Respawn a taquiné quelque chose de nouveau pour Apex Legends. Le développeur dirige Outlands Television, qui agit comme le média officiel pour les événements qui se produisent dans l’univers Titanfall / Apex Legends, comme un moyen de raconter l’histoire d’Apex Legends sans une campagne solo traditionnelle. Et depuis que Revenant a poignardé Forge au milieu d’une interview sur Apex Games, quelqu’un a semé le trouble.

Après un bref reportage sur l’attaque de Revenant, Outlands Television s’est tue – pour reprendre le lendemain le reportage sur les introductions par effraction dans les installations de Hammond Robotics à Talos, la planète sur laquelle la carte World’s Edge a lieu. Plus tard dans la journée, Outlands Television a réussi à obtenir un scoop exclusif: une déclaration qui avait été envoyée par e-mail à tous les employés de Hammond Robotics.

EXCLUSIF: Pour mettre à jour l’histoire de Hammond Robotics de ce matin, OTV a exclusivement obtenu un e-mail envoyé à tous les employés de Hammond Robotics concernant les introductions par effraction de ce mois-ci. pic.twitter.com/RqSSzQsyPy

– Outlands Television (@PlayApex) 28 janvier 2020

La déclaration, qui peut être lue dans son intégralité dans le tweet intégré ci-dessus, informe les employés de Hammond Robotics qu’un intrus a réussi à pénétrer dans les bureaux de Talos près de World’s Edge. Après avoir tué trois agents de sécurité, le voleur est parti avec les informations personnelles de près de 300 employés, bien que Hammond déclare qu’il n’y a actuellement aucune menace pour le bien-être des travailleurs.

Le prochain rapport d’Outlands Television – qui arrive quelques heures plus tard et est intégré ci-dessous – prouve à quel point les supérieurs de Hammond ont tort. Trois employés ont été portés disparus après ne pas se présenter au travail, avec un mystérieux fichier corrompu apparaissant aux trois endroits où chacun a été vu pour la dernière fois.

De nouveaux détails émergent alors que 3 employés de Hammond Robotics ne se sont pas présentés au travail aujourd’hui. Bien que l’on en sache peu sur les employés présumés disparus, le même fichier de données (désormais corrompu) a été trouvé sur les 3 scènes.

Si vous avez des informations, veuillez contacter le Syndicat. pic.twitter.com/7mepHFeNsP

– Outlands Television (@PlayApex) 28 janvier 2020

Bien que le fichier soit un peu saccadé, il semble présenter un bras mécanique (éventuellement prothétique) se transformant en quatre images. Il commence à paraître très humain, avant que certains aspects de l’avant-bras ne s’étendent sous forme de vrilles sur le bout des doigts de la main. Ces vrilles durcissent sur la main en des extrémités acérées comme des griffes et la dernière et la quatrième image présentent le bras dans sa nouvelle forme – il a abandonné son apparence humaine pour une apparence plus animale, presque comme celle d’un chat sauvage. On ne sait pas quel est le but de cette prothèse, bien qu’il semble qu’elle puisse être utilisée pour le combat ou l’escalade.

Bien qu’il ne soit pas exactement le même, le bras de Revenant a une transformation similaire juste avant qu’il ne tue Forge. D’origine humaine, le bras se transforme en une forme de lame que Revenant utilise pour poignarder Forge. Donc, cela pourrait être des taquineries supplémentaires de Revenant, mais ce n’est toujours pas tout à fait clair.

