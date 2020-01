Avant le lancement de la PS5, Sony embauche un ancien cadre de Microsoft

Dans la perspective de la sortie de la PlayStation 5 cette année, Sony a annoncé un nouveau recrutement de cadres pour la division des jeux de la société. La société a racheté Veronica Rogers de Microsoft en tant que vice-président principal, opérations commerciales de Sony Interactive Entertainment, qui est la société qui gère la marque PlayStation.

Rogers a précédemment travaillé chez Sony, son rival Microsoft, pendant plus de 13 ans. Son poste le plus récent chez Microsoft était vice-président des ventes et du marketing, ventes des partenaires d’appareils, bien qu’il ne soit pas clair si elle a travaillé avec l’équipe Xbox au sein de Microsoft. Avant Microsoft, Rogers était chef de file dans les ventes du géant informatique Dell.

Veronica Rogers; crédit d’image: Sony

Rogers rendra compte au PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, qui a été nommé à ce poste en février 2019. Ryan est récemment apparu au CES 2020 pour annoncer le logo PlayStation 5.

Dans son nouveau rôle, Rogers “dirigera l’organisation mondiale de mise en marché de Sony Interactive Entertainment”. Un communiqué de presse annonçant l’embauche indique également que «Rogers aidera à stimuler la croissance de l’entreprise, à diriger des initiatives stratégiques et à faire évoluer la culture des opérations commerciales de SIE de sa structure précédemment régionalisée vers un système mondial unique. Plus précisément, Sony a déclaré que Rogers supervisera les opérations de vente de la marque PlayStation sur le plan physique et numérique, tandis qu’elle dirigera également les offres d’abonnement PlayStation.

Dans un communiqué, Ryan a déclaré que Rogers “apporte une richesse d’expérience dans la direction d’organisations commerciales mondiales, la gestion de partenariats stratégiques, le développement de modèles commerciaux innovants et la constitution d’équipes de classe mondiale.

Ryan a ajouté que Rogers jouera un “rôle crucial” dans les ambitions de Sony de développer l’entreprise PlayStation. Le communiqué de presse ne mentionne jamais la PlayStation 5, mais Rogers jouera sans aucun doute un rôle important dans le lancement de la console plus tard cette année.

Alors que le système de nouvelle génération a été annoncé techniquement, Sony n’a pas encore partagé toutes les informations de lancement clés concernant les spécifications, la liste de titres et d’autres détails clés. Jim Ryan a récemment déclaré que les fonctionnalités les plus intrigantes de la console n’avaient pas encore été annoncées.

Rogers n’est pas le seul cadre de jeu de haut niveau à se déplacer entre Microsoft et Sony. Phil Harrison a passé de nombreuses années chez Sony avant de passer à Microsoft, avant de déménager à nouveau à Google pour travailler sur Stadia.