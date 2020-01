Avant le Super Bowl, le scientifique des données Elijah Hall participe à un événement de la NFL pour améliorer la sécurité des joueurs – .

(Photo gracieuseté d’Elijah Hall)

De nombreux fans de football analyseront toutes sortes de scénarios et joueront dans le Super Bowl LIV dans l’espoir de mieux comprendre le grand jeu. Elijah Hall rassemble des données sur le sport avant le match de dimanche dans le cadre d’une compétition de la NFL autour de l’analyse et de la compréhension des blessures des joueurs.

Hall, consultant en science des données dans la région de Seattle pour Accenture, est finaliste du concours 1st & Future de la NFL à Miami, un événement autour du Super Bowl conçu pour stimuler l’innovation dans la santé, la sécurité et la performance des joueurs. La catégorie analytique de cette année examine les effets que le jeu sur le gazon synthétique par rapport au gazon naturel peut avoir sur les mouvements des joueurs et les facteurs qui peuvent contribuer aux blessures aux membres inférieurs. (Regardez Hall dans un flux en direct de la finale à 7 h 30, heure du Pacifique, vendredi.)

Notre dernier Geek de la semaine s’appelle lui-même un fan de football modéré qui voulait faire une compétition de données Kaggle depuis un moment. Hall a trouvé du temps pendant les vacances lorsque la compétition de la NFL était sur le point de commencer – et il jouait au football fantastique pour la première fois de toute façon.

J’espère que la NFL pourra utiliser mes résultats pour apporter des changements efficaces. Tous les scientifiques des données espèrent que leur travail est suffisamment important pour influer sur le changement en éclairant les décisions.

“Je n’avais jamais analysé les données sportives auparavant, je migre généralement vers des données économiques pour des projets personnels”, a déclaré Hall, ajoutant que sa conclusion la plus intéressante était que la vitesse moyenne des joueurs était en fait plus lente sur les surfaces de jeu synthétiques que naturelles. Lisez sa proposition ici.

Douze des 31 stades de la NFL ont des terrains avec du gazon synthétique et des enquêtes récentes sur les blessures des membres inférieurs chez les joueurs indiquent des taux de blessures significativement plus élevés sur le gazon synthétique par rapport au gazon naturel.

Hall, un mari et père qui vit à Kirkland, Washington, a passé sept ans dans le Corps des Marines des États-Unis avant de retourner à l’école pour obtenir un baccalauréat en finance d’entreprise avec une mineure en économie à l’Université de Washington. Il a été accepté au programme de maîtrise en sciences appliquées de Columbia University. Il a obtenu son diplôme en 2018 et a commencé dans la pratique d’Intelligence Appliquée d’Accenture.

Au-delà des données sur le football, Hall souhaite étudier l’effet des informations à l’échelle mondiale et la façon dont elles accélèrent la croissance économique.

«Il existe de nombreux concepts de croissance économique qui seraient intéressants à tester avec la connectivité croissante des économies mondiales», a-t-il déclaré. «Les résultats, j’espère, seraient de construire des étapes normatives pour aider les économies en développement à se connecter et à fusionner avec l’économie mondiale.»

En savoir plus sur le Geek de la semaine de cette semaine, Elijah Hall:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? Je suis data scientist. J’ai trouvé une passion pour les données à travers l’économie qui est mon amour secret. Je suis naturellement un résolveur de problèmes et j’obtiens tellement de satisfaction quand je peux résoudre un problème complexe. Mes forces viennent quand il n’existe pas de méthode standard ou définie pour résoudre un problème donné. Je attribue cela à mon expérience dans le Corps des Marines qui m’a appris à être flexible et adaptatif.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? “Faites confiance mais vérifiez.” Un dicton que j’ai repris de mon temps dans le Corps. Cela signifie que vous faites confiance à la source de l’information, mais vous devez vérifier qu’elle est effectivement vraie, ou toujours vraie, avant de vous y fier. Il y a toujours des hypothèses faites avec les données sur la façon dont elles se comportent, mais vous pouvez rapidement vous retrouver avec des erreurs ou des comportements inattendus en raison d’une politique modifiée ou d’un processus de nettoyage échoué. De même, lorsque nous transformons des données, il y a des moments où nous faisons plusieurs étapes de transformation en même temps et sans valider la sortie, nous pouvons finir par des dizaines de lignes plus loin dans notre code avant de rencontrer un signe que nous avons fait une erreur plus tôt, mais nous doivent maintenant déboguer le code entier car nous n’avons pas validé chaque transformation.

Où trouvez-vous votre inspiration? Je trouve l’inspiration partout. J’adore lire des articles sur la science des données sur les applications intersectorielles et intersectorielles. La compétence la plus difficile à apprendre ou à posséder en tant que data scientist est la créativité. En restant actif et en suivant les podcasts, en lisant et en apprenant de nouvelles compétences, vous contribuez à développer votre créativité grâce à la flexibilité mentale.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Mon ordinateur, je l’utilise pour tout. Travail, communication, divertissement, passe-temps et planification. Sans cela, je pourrais avoir à inventer quelque chose à utiliser pour écrire avec ou même sur. Je me demande à quoi ressemblerait un e-mail en chaîne en utilisant le courrier traditionnel, il n’y aura plus de fléaux “répondre à tous”.

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? Je n’ai pas d’espace de travail. En tant que consultant, je voyage et travaille dans différents espaces presque chaque semaine.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Réveillez-vous tôt et commencez à travailler tôt. La plupart des gens tardent à bouger le matin et prennent un certain temps pour atteindre cet état de fonctionnement. Utilisez ce temps supplémentaire pour récapituler ce que vous avez fait hier et organiser votre journée avant de commencer. Vous devriez avoir une tâche importante et deux tâches moyennes qui sont sur votre liste de tâches.

Mac, Windows ou Linux? Les fenêtres.

Kirk, Picard ou Janeway? Picard.

Transporteur, Time Machine ou Cape d’invisibilité? Transporteur.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… démarrer une société de conseil en données.

J’ai une fois fait la queue pour… Rien.

Vos modèles: Chuck Norris: Il a lutté au début de sa vie pour trouver sa place, mais a trouvé ce qui le passionnait et l’a suivi sans relâche, menant à une forte foi en Dieu.

Lewis Burwell «Chesty» Puller: Il était un marin difficile qui a continuellement surmonté des obstacles incroyables qui semblaient insurmontables.

Le plus grand jeu de l’histoire: Seahawks vs Packers (Championnat NFC, 2016).

Meilleur gadget de tous les temps: Livres audio.

Premier ordinateur: Gateway 2000.

Application préférée: Podcast Addict.

Cause préférée: Changement climatique.

Technologie la plus importante de 2020: Dispositifs de capture du carbone.

Technologie la plus importante de 2022: Dispositifs de capture du carbone.

Derniers conseils pour vos camarades geeks: Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas bon dans quelque chose que vous ne pouvez pas l’être.

Site Internet: Elijahhall.net

LinkedIn: Elijah Hall