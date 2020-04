Avast acquiert la startup Tenta de Seattle, menant à la sortie d’un nouveau navigateur sécurisé pour Android – .

Le nouveau navigateur mobile sécurisé d’Avast pour Android est basé sur la technologie acquise lors de l’achat de la startup Tenta de Seattle l’année dernière. (Captures d’écran Avast)

Le nouveau navigateur Web mobile sécurisé et privé d’Avast pour Android trouve ses racines dans l’acquisition non annoncée de la start-up de Seattle Tenta l’année dernière.

La société antivirus et de technologie de sécurité, basée à Prague, a acquis Tenta en novembre pour des conditions non divulguées, a confirmé le cofondateur de Tenta, Jen McEwen, par e-mail. L’équipe de Tenta a rejoint Avast avec l’acquisition et a continué à travailler ensemble pour développer le nouveau navigateur sécurisé Avast pour Android, basé sur la base de code Tenta.

Le nouveau navigateur Android d’Avast, qui propose un VPN, un cryptage et d’autres fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, rejoint les versions existantes du navigateur sécurisé Avast pour Windows et Mac. Avast dit qu’une version iOS est également en préparation, qui devrait être publiée plus tard cette année. Le navigateur Avast est disponible dans une version gratuite et une version premium avec des fonctionnalités supplémentaires pour 12 $ / an.

Lorsque Tenta levait des fonds, les investisseurs sceptiques se demandaient souvent si les utilisateurs se souciaient vraiment de la confidentialité, mais «c’était une conversation totalement différente» en ce qui concerne les négociations d’acquisition avec Avast, a déclaré McEwen. Avast compte plus de 30 millions d’utilisateurs de ses navigateurs privés existants et a décidé que Tenta “était la personne idéale pour aller rapidement multiplateforme”, a-t-elle déclaré.

Le nouveau navigateur vient alors que le travail à distance pendant la crise du COVID-19 augmente l’importance de la technologie VPN. La confidentialité est devenue de plus en plus un argument de vente pour les nouveaux produits technologiques.

Le navigateur Tenta pour Android uniquement, également disponible en versions gratuite et premium, reste disponible dans la boutique Google Play. Il a reçu une mise à niveau avec la sortie du nouveau navigateur Avast.

Tenta a été lancé en 2016 par les co-fondateurs de MiKandi, une société distincte basée à Seattle qui gère un marché pour les applications pour adultes. ConsenSys Ventures, la branche de capital-risque de la société de blockchain ConsenSys, a investi un montant non divulgué dans Tenta en janvier 2019.