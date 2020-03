Avatar 2 Star s’attend à battre Avengers: le record du box-office d’Endgame

Avatar 2 La star Stephen Lang s’attend à ce que le film bat le record mondial de box-office d’Avengers: Endgame. Pendant près d’une décennie, l’Avatar original s’est classé comme le film le plus rentable de tous les temps, rapportant 2,790 milliards de dollars dans le monde au cours de sa course incroyable. Ce record est resté jusqu’à ce que Endgame ait plongé l’été dernier et ait terminé avec 2,779 milliards de dollars. De toute évidence, l’inflation du prix des billets a joué un rôle important dans cela, mais c’était quand même impressionnant de voir Fin du jeu accomplir cet exploit. Plutôt que d’être contrarié d’avoir été renversé dans les charts, James Cameron a exprimé l’espoir que la participation à Endgame signifie qu’Avatar 2 peut être un succès monumental à part entière.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Lorsque la suite tant attendue arrivera enfin dans les salles en décembre prochain (12 ans après son prédécesseur), il sera intéressant de voir comment elle se produit. On a beaucoup parlé du manque perçu d’empreinte culturelle d’Avatar, ce qui amène certains à se demander combien il y a de demande pour un voyage de retour à Pandora. Dans le même temps, les gens ont déjà fait l’erreur de douter deux fois de Cameron (Titanic et Avatar étaient censés échouer, mais ont battu des records), donc le cinéaste oscarisé a désormais profité du doute. En ce qui concerne Lang, l’appétit pour Avatar 2 sera là en pleine force.

En relation: Avatar 2: tous les personnages de retour reviennent dans la suite à long terme de James Cameron

Dans une interview avec The National, Lang (qui reprend son rôle de vilain colonel Quaritch dans les suites d’Avatar) a été invité à dire si Avatar 2 pouvait dépasser Fin du jeu au box-office. «Je m’attends à ce que ce soit le cas», fut la brève réponse de l’acteur à la question.

Le premier Avatar a établi un nouveau record grâce à une combinaison de combler un vide sur le marché (2009 a été une période intéressante sans beaucoup de méga franchises) et inaugurer une nouvelle ère du cinéma 3D. En raison de ces facteurs, Avatar était un événement cinématographique incontournable et a monté les jambes fortes en haut des charts. Il va sans dire que le paysage hollywoodien a radicalement changé au cours de la dernière décennie, car la 3D a perdu la plupart de son attrait et plusieurs propriétés de premier plan rivalisent pour la vente de billets toute l’année. Il y aura quatre films MCU et trois films DCEU sortis en 2021 seulement, y compris Black Adam en décembre. Donc, Avatar 2 va avoir une certaine concurrence de la star du box-office Dwayne Johnson. Comme l’illustrent les récentes confrontations Star Wars / Jumanji, il y aura probablement assez de place pour Avatar 2 et Black Adam l’hiver prochain, mais il pourrait être difficile pour Cameron de toucher à nouveau 2 milliards de dollars.

Il est également très rare qu’une suite à un blockbuster record atteigne ou dépasse le total de son prédécesseur. Fin du jeu a réussi à vaincre Infinity War, mais c’est une rare exception publiée dans des circonstances irremplaçables (marquant l’aboutissement de la franchise de cinéma qui définit la génération). Cameron donne sans aucun doute tout à Avatar 2 et cherche à repousser les limites de la technologie, mais 2,7 milliards de dollars restent un défi de taille pour n’importe quel film, quelle que soit la popularité du réalisateur ou de la marque. Ses dernières évolutions ne peuvent aller jusqu’à présent que dans la vente de l’expérience Avatar. N’oubliez pas qu’en 2009, Avatar était une nouvelle chose que les gens étaient curieux de voir par eux-mêmes. Mais maintenant, le public sait ce qu’est Avatar, et il n’a pas autant touché le grand public que Star Wars, Marvel ou DC. L’avatar original peut avoir une meilleure chance de récupérer sa couronne (via une nouvelle version) que Avatar 2 a de prendre le titre lui-même.

Plus: Marvel aura publié 26 films entre les avatars 1 et 2

Source: The National

Dates de sortie clés

Avatar 2 (2021)Date de sortie: 17 déc.2021

Avatar 3 (2023)Date de sortie: 22 déc.2023

Avatar 4 (2025)Date de sortie: 19 déc.2025

Avatar 5 (2027)Date de sortie: 17 déc.2027

Les gardiens de la galaxie dans Thor 4 possiblement gâtés par Vin Diesel

A propos de l’auteur

Chris Agar est un rédacteur en chef de ., qui écrit également des fonctionnalités et des critiques de films pour le site en tant que critique approuvé par .’s Rotten Tomatoes. Il est diplômé des programmes de baccalauréat en arts médiatiques et de maîtrise en leadership sportif du Wesley College. En 2013, Chris a été embauché pour écrire des articles de prédiction hebdomadaires au box-office en conjonction avec le jeu Box Office Battle du podcast . Underground et son rôle s’est élargi au cours des prochaines années. En plus de couvrir quotidiennement les dernières nouvelles et les sujets de films les plus chauds, Chris a assisté à de nombreux événements médiatiques pour ., y compris au San Diego Comic-Con, offrant du contenu qui intéresse ses lecteurs. Il attribue à Star Wars et Toy Story le lancement d’une fascination permanente pour les films qui ont mené à sa carrière, et maintenant il a un large éventail de goûts cinématographiques, appréciant les derniers blockbusters hollywoodiens, les prétendants aux Oscars et tout le reste. Les genres de films préférés de Chris incluent la science-fiction / fantastique, le crime, l’action et le drame.

En savoir plus sur Chris Agar