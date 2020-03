Avaya offre ses services gratuitement aux EAU pour lutter contre la propagation du coronavirus

De nombreuses entreprises technologiques sont entrées dans le monde en raison de l’épidémie de coronavirus en cours qui a poussé plus d’entreprises, d’organisations et d’établissements d’enseignement à apprendre et à travailler à distance.

Aux Émirats arabes unis, le gouvernement a décidé de fermer les écoles publiques et privées et les établissements d’enseignement supérieur pendant quatre semaines pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le ministère de l’Education des EAU a déclaré qu’un programme pilote pour l’enseignement à distance sera mis en œuvre pendant la période de fermeture sans donner plus de détails.

À l’échelle mondiale, Google, Microsoft et Avaya ont déclaré qu’ils accorderont un accès gratuit à leurs outils de téléconférence et de collaboration payants pour une durée limitée aux entreprises et aux établissements d’enseignement afin de faciliter le travail et l’apprentissage des particuliers et des étudiants à domicile.

Google a déclaré que sa réunion Hangouts sera offerte à tous les clients G Suite et G Suite pour l’éducation dans le monde jusqu’au 1er juillet, tandis que Microsoft prévoit d’offrir un essai gratuit de six mois à l’échelle mondiale pour un niveau premium d’équipes Microsoft aux hôpitaux, aux écoles et aux entreprises. .

Leila Serhan, directrice du secteur public pour Microsoft UAE, a déclaré qu’elle travaillait avec des établissements d’enseignement des secteurs public et privé des EAU pour leur donner des outils tels que Microsoft Teams, facilitant l’enseignement et l’apprentissage à distance.

«La santé et la sécurité de nos employés, clients, partenaires et communautés est une priorité absolue pour nous chez Microsoft, et nous poursuivrons nos efforts pour leur permettre de proposer des solutions pour collaborer de n’importe où», a-t-elle déclaré.

Google n’était pas disponible pour les commentaires lorsqu’il a été contacté.

Pendant ce temps, le centre de contact basé aux États-Unis et le spécialiste des communications unifiées Avaya propose sa solution de collaboration vidéo – Avaya Spaces – gratuitement jusqu’en août aux EAU et dans le monde pour permettre l’apprentissage à distance.

Il s’agit d’un modèle de tarification par abonnement, mais Avaya le propose gratuitement à tous les instituts d’enseignement et aux ONG du pays afin de faciliter le diagnostic et la collaboration à distance au milieu des interdictions de voyager et d’autres restrictions.

Savio Tovar Dias, directeur principal de l’ingénierie des ventes chez Avaya, a déclaré TechRadar Middle East que le besoin de l’heure n’est pas d’aller vendre du matériel mais de donner un accès direct et gratuit car “nous ne savons pas pendant combien de temps cet impact se poursuivra”.

Il a déclaré que la technologie peut aider à lutter contre la propagation du coronavirus car les gens vivent dans un monde intéressant en ce moment depuis deux ou trois mois et qu’elle affecte les entreprises de toutes les manières telles que les voyages, les réunions et les réunions en face à face. été réduite.

“Tous les grands rassemblements suscitent des inquiétudes”, a-t-il déclaré.

Les entreprises technologiques capitalisent-elles sur le Coronavirus?

Dias a déclaré que les entreprises technologiques n’essaient pas de capitaliser mais de l’offrir en tant que service gratuit et pour une cause humanitaire.

“Comme de nombreuses expositions et événements ont été annulés, le travail à distance et la vidéoconférence gagneront du terrain et élargiront les frontières d’une entreprise pour diverses raisons”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a déclaré que la communication par téléphone ou vidéo n’est jamais la même ou reproduit les réunions en personne sous quelque forme que ce soit, mais certains éléments peuvent se réunir pour aider et offrir une collaboration à distance plus efficace.

«Nous devons protéger la sécurité de nos enfants et donner aux parents la tranquillité d’esprit et aider les enseignants à éduquer les enfants dans cet environnement difficile. Ce serait bien de créer un espace où ils peuvent interagir et collaborer via le chat ou la vidéo et peuvent être enregistrés », a-t-il déclaré.

Avaya est en pourparlers avec des établissements d’enseignement, des hôpitaux et des ONG aux Emirats arabes unis au sujet de l’interdiction de voyager et d’autres restrictions.

«Nous avons engagé des équipes et nous discutons avec des écoles et des institutions pour les éduquer et comment ajouter de la valeur cette semaine dans la région. Nous avons intérêt à ce que les enfants fréquentent cette école. Nous avons des écoles qui sont déjà nos clients existants et qui ont vu des intérêts », a-t-il déclaré.

De plus, il a déclaré que certains étudiants de dernière année pourraient être touchés par la fermeture.

Il a ajouté que les soins de santé sont un secteur important pour eux et que bon nombre des meilleurs hôpitaux et cliniques du monde utilisent leurs systèmes.

«Les hôpitaux et les compagnies aériennes de Wuhan et d’autres régions de Chine utilisent déjà les systèmes pour équiper les clients de solutions de télétravail et de surveillance et de consultation à distance des patients», a-t-il déclaré.

Avaya Space est une application mobile et fonctionne sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.

Appel pour ouvrir des services VoIP

Sukhdev Singh, directeur exécutif du fournisseur de services de recherche et de conseil Kantar, a déclaré que ce serait une bonne étape pour le gouvernement des EAU d’ouvrir les services VoIP alors que les enfants se préparent pour leurs examens finaux.

“TRA peut lever temporairement l’interdiction des services VoIP tels que WhatsApp et Skype de Microsoft pour garantir que l’éducation ne soit pas affectée par Coronavirus. De cette façon, le gouvernement des EAU est très sensible et ouvert à s’adapter aux changements car il a pris la décision audacieuse de fermer les écoles. Il pense que KHDA adorerait faire ce genre de démarche », a-t-il déclaré.

De plus, il a dit que les enfants dont les deux parents travaillent peuvent devoir renvoyer leurs enfants à la maison ou c’est très difficile à gérer à la maison. Dans ce cas, il a déclaré que les applications devraient fonctionner non seulement au niveau national mais aussi mondial.