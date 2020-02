avec All Digital vous obtenez des minutes illimitées et 40 Go en 4.5G

L’un des meilleurs propose Switch to Wind ce mois-ci est l’extraordinaire tarif All Digital 40. L’opérateur offre sa promotion à tous les nouveaux clients et déjà intéressés à profiter d’excellentes quantités de minutes et de gigaoctets de trafic de données, qui peuvent procéder à l’activation gratuitement, via le site officiel, qui vous permet de acheter la SIM et le recevoir par courrier, sans encourir de frais de port; ou à retirer dans l’un des points de vente, moyennant un supplément de 4,99 euros.

Passez au vent: pour seulement 14,99 € par mois, vous recevez des minutes, SMS et 40 Go avec l’offre All Digital!

l’offre Passez à Wind All Digital 40 offre un coût de renouvellement de seulement 14,99 euros par mois et vous permet de recevoir:

Minutes illimitées vers tous les numéros

40 Go de trafic de données en 4,5 G

Lors de l’activation, les clients peuvent personnaliser le contenu en ajoutant 200 SMS à tous les numéros. Dans ce cas, le coût mensuel à engager pour le renouvellement s’élèvera à 15,98 €.

Les dépenses mensuelles comprennent également services utiles, tels que: le SMS MyWind, le service de réponse téléphonique, le service de navigation par hotspot; et le blocage des services payants, à l’exception des messages texte bancaires et des achats effectués via Google Play, Windows Phone et Mobile Ticketing.

La promotion ne comprend pas frais d’activationpar conséquent, au moment de l’achat, les clients n’auront à supporter que les dépenses pour la nouvelle SIM, égales à 10,00 euros, et le premier renouvellement anticipé du tarif. Il n’y a pas de contraintes à respecter. Par conséquent, les clients peuvent à tout moment désactiver la promotion sans encourir de frais supplémentaires ni de pénalités.