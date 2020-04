Avec des imprimantes 3D du lycée dans sa maison, un étudiant dirige une ligne de production de masques pour les hôpitaux de la région de Seattle – .

Ayan Gupta, un senior de Tesla STEM High School à Redmond, Washington, avec des imprimantes 3D de l’école qui sont maintenant utilisées pour fabriquer des masques à son domicile. (Photo gracieuseté d’Ayan Gupta)

Quand Ayan Gupta et ses camarades de classe du Tesla STEM High School de Redmond, Washington, ont commencé à lancer des idées pour prêter main forte pendant la crise des coronavirus, quelqu’un a suggéré de fabriquer des masques de protection avec des imprimantes 3D. Dans les 48 heures après avoir entendu l’idée, Gupta dirigeait une opération à grande échelle pour imprimer des pièces, faire assembler des masques et les distribuer aux professionnels de l’hôpital.

Gupta a toujours eu un esprit d’entreprise. Le senior de 17 ans avec une solide expérience en science et en robotique est le fondateur et PDG de STEMZ Education, un organisme sans but lucratif qui relie les enfants à des mentors du secondaire qui peuvent les aider avec un assortiment d’universitaires et d’activités liées aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques. .

Avec l’aide d’une quinzaine d’autres élèves et avec la permission d’emprunter plusieurs imprimantes 3D de son école pour une utilisation à la maison, Gupta coordonne une opération qui vient de débuter il y a une semaine. Une campagne de financement participatif GoFundMe a été mise en place pour collecter 1 500 $ et, mardi, elle avait retiré plus de 8 200 $ pour aider à couvrir le coût des matériaux – chaque dollar donné pourrait aider à produire deux masques, indique la campagne.

“C’était très surprenant”, a déclaré Gupta à propos du dépassement de l’objectif initial. «Nous étions déjà super heureux. Mais ensuite, nous avons vu des gens continuer à donner et à donner et à donner. C’était assez étonnant de ressentir l’effusion du soutien de la communauté. Et cela nous a vraiment aidé à démarrer notre production très rapidement. »

L’équipe est composée de clips d’impression 3D qui s’attachent aux côtés des masques en coton pour maintenir les caches sur les sangles qui entourent les oreilles de l’utilisateur. Gupta a déclaré que l’assemblage avec des clips est plus rapide que les pratiques de couture utilisées par d’autres. Les masques sont destinés à un usage unique.

Gupta, qui a commencé l’impression 3D en 9e année, a déclaré qu’il avait acquis de l’expérience au fil des ans dans l’artisanat. Il ne travaille pas sur ses propres projets en ce moment. Au lieu de cela, il laisse des pièces de masque à l’extérieur de sa maison et quelqu’un les ramasse le matin. D’autres élèves coupent le tissu et font l’assemblage.

Le masque créé par les élèves du Tesla STEM High School à Redmond, Washington (Photo via GoFundMe)

Un lot a été livré à Swedish Redmond et des modifications ont été apportées à la conception en fonction des commentaires des professionnels de la santé. L’intention est de diffuser les masques dans d’autres hôpitaux de la région, notamment Valley Medical Center à Renton, Wash., Suédois à Issaquah, Wash., Et Evergreen Health à Kirkland, Wash.

Les étudiants ont régulièrement augmenté leur production depuis le 23 mars, et lundi ils ont produit 150 masques en une journée pour la première fois. Ils espèrent maintenir ce niveau de production et même l’augmenter au cours de la semaine prochaine.

Différents enfants d’âges différents d’autres écoles ont cherché à participer, mais Gupta les a mis en attente pour le moment alors qu’il essaie de faire le tour de la tête. Ses premières journées de 9 heures sur le projet se sont au moins calmées à quatre ou cinq heures par jour cette semaine.

“Comme les médecins et les infirmières travaillent de longues heures pour garder notre communauté en bonne santé, il est très gratifiant de faire un effort pour fournir un masque essentiel pour les garder en bonne santé et en sécurité”, a déclaré le membre de l’équipe Nic Besauros.

«Nous voulons faire tout notre possible pour arrêter le virus», a ajouté Varshan Muhunthan. «Non seulement empêcher une plus grande propagation par l’éloignement social, mais aussi soutenir les hôpitaux qui travaillent à leur capacité.»

Avec la fin de sa carrière au lycée perturbée par la pandémie et la fermeture des écoles, Gupta attend avec impatience la suite. Il est en train de restreindre ses choix universitaires et ce qu’il veut étudier – robotique ou génie électrique ou informatique. L’Université de Washington est en lice. Georgia Tech aussi.

“J’ai fait des trucs d’entrepreneuriat. J’ai fait des trucs d’ingénierie. Je veux mieux comprendre ce que j’aime mieux ou si je veux combiner les deux d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré, ressemblant à un enfant qui n’était pas actuellement préoccupé par la lutte contre une crise sanitaire majeure. “Je dois encore décider.”