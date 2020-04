avec des piles remplaçables nous n’aurons plus de problèmes

La plupart de la population quitte son domicile via une voiture. C’est précisément pour cette raison que nous parlerons aujourd’hui voitures électriques. Que suis-je pro et moi contre? Et qu’est-ce qui nous attend pour l’avenir?

Voitures électriques: le tournant des colonnes classiques pour recharger la batterie

Parmi les pro Tout d’abord, nous voyons son silence et sa légèreté au volant. N’ayant pas le changement de vitesse en fait, avec la machine électrique il sera possible de faire des accélérations sans secouer le moteur. Il vous permet d’accéder aux zones ZTL gratuitement et sans payer les zones délimitées par des bandes bleues. Un autre avantage est le rapport qualité / prix de la recharge, car il est possible de dépenser 12 euros pour parcourir 300 km.

la contre ils sont clairement inférieurs mais d’une grande importance. Parmi les principaux, nous voyons les coûts pas exactement à la portée de tout le monde (il suffit de penser qu’une Zoé coûte 30 850 euros). Une machine à moteur thermique est donc moins chère qu’une machine électrique.

L’autre problème concerne la disponibilité de colonnes gratuites pour recharger le véhicule. En Italie, nous avons 4.207 points de recharge dans 2108 emplacements, mais beaucoup sont presque toujours hors service et le reste est occupé par d’autres voitures, qui sont laissées aux commandes plus que nécessaire. Ils ont également une puissance trop faible pour charger, par exemple, une Renault Zoe.

Heureusement, le problème de la batterie est rarement résolu. Nous en remercions le marché chinois qui, après de nombreuses recherches, a découvert la batterie longue durée et remplaçable. En outre, le gouvernement chinois a l’intention de le faire développement de centres spécialisés pour éliminer les batteries mortes.

Il suffit d’attendre pour en voir de belles!