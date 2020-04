Avec des sites physiques perdus à cause de COVID-19, le pionnier de la salle d’évasion Puzzle Break se tourne vers de nouveaux jeux virtuels – .

Les joueurs sont vus dans une capture d’écran prenant “The Grimm Escape” de Puzzle Break, un nouveau jeu virtuel des créateurs de la salle d’évasion. (Image de casse-tête)

Lorsque l’épidémie de coronavirus a entraîné la fermeture de nombreuses entreprises dans l’État de Washington et à travers le pays, le co-fondateur de Puzzle Break, Nate Martin, a perdu la capacité de faire ce que sa société de salle d’évasion de 7 ans a été créée: rassembler les gens.

Un cauchemar au ralenti en février qui a vu les gens commencer à se dérober aux rassemblements publics est devenu un cauchemar à toute vitesse, comme l’a dit Martin, à la mi-mars. Le revenu de Puzzle Break est tombé à zéro et l’entreprise a dû mettre un terme à tous, sauf quelques-uns de ses deux douzaines d’employés à Seattle.

“Après que le choc initial s’est dissipé, il est devenu,” OK, quoi, faisons-nous? “”, A déclaré Martin cette semaine. «Ce que nous voulions faire, ce n’était pas seulement survivre, mais essayer de pivoter et même de prospérer avec les outils et les ressources dont nous disposions.»

Le déménagement a fonctionné et, aujourd’hui, Puzzle Break, la première société de salle d’évasion basée aux États-Unis, a annoncé le lancement d’une nouvelle expérience d’évasion virtuelle. L’intention est de relever le défi et la collaboration d’équipe qui ont rendu les salles d’évasion si populaires – et transformé Puzzle Break en une entreprise à sept chiffres – et de mettre cette expérience en ligne.

Le pivot a été très rapide et la première expérience, appelée «The Grimm Escape», a été développée en quelques semaines seulement. Un lancement en douceur a déjà été surchargé par la demande, car les personnes qui sont coincées à la maison loin de leurs amis et collègues cherchent de nouvelles façons de se réunir virtuellement avec ces personnes.

“Maintenant, nous ramenons les gens aussi vite que possible”, a déclaré Martin à propos de ses employés. “Nous nous efforçons vraiment de ramener les gens en arrière et de les former à cette expérience, car il est clair que nous en avons besoin.”

Avec son siège social à Seattle et des lieux d’évasion physique à New York, dans le Massachusetts et sur des navires de croisière Royal Caribbean, Puzzle Break organisait également des défis de construction d’évasion pour les entreprises lors de sites hors site, de retraites et d’événements d’entreprise.

En naviguant dans ce monde pré-COVID-19, Martin n’avait pas vraiment l’intention de devenir virtuel. L’entreprise était à l’aise dans son espace. Maintenant, peaufiner les conceptions existantes et en développer de nouvelles pour les expériences en ligne a le potentiel d’être une entreprise plus importante que les emplacements physiques autour desquels la société a été construite.

«Nous savions que cela était nécessaire, car nous sommes tous regroupés et nous savions que le marché réagirait», a déclaré Martin. “Mais nous ne savions pas à quel point.”

Avec un contenu qui se prête déjà à être joué en ligne, le concept virtuel a la capacité d’évoluer d’une manière que la physicalité ne pourrait pas. Martin envisage un scénario où les gens ne monteraient pas dans des avions pour construire et diriger des salles d’évacuation dans le New Hampshire ou au Texas. Au lieu de cela, son équipe organise cinq matchs différents à 10 heures et à 14 heures. ils se réunissent pour organiser un super événement pour une équipe en Afrique du Sud – le tout dans le confort de la maison.

“Nous avons une portée mondiale et je n’ai pas à envoyer de personnes dans le monde”, a-t-il déclaré.

Dans le monde virtuel, une équipe s’inscrit pour le nouveau jeu et est accueillie par un guide en ligne qui présente l’histoire, commence les joueurs sur leur chemin et fournit des conseils aux équipes qui ont besoin d’aide. Le jeu dure une heure et toute l’expérience d’introduction et d’instruction dure 90 minutes. Puzzle Break utilise Zoom pour commencer, avec des plans d’extension à d’autres plateformes.

Si vous échapper du monde réel semble plutôt bien en ce moment, Martin est d’accord avec ce sentiment.

Bien qu’il espère que nous pourrons revenir à un endroit en tant que société où nous pourrons nous réunir avec des amis dans le même espace physique, il est ravi d’être en mesure de donner aux gens ce dont ils ont besoin en ce moment.

«C’est un cauchemar pour tout le monde. Nous sommes tous dans ce non-sens ensemble et ce n’est pas génial “, a déclaré Martin. «Le cœur de métier de ce que nous faisons, accidentellement ou par hasard, est de rassembler les gens et de créer ces liens qui ont toujours été agréables à entretenir et bons pour le développement professionnel.

“Mais maintenant, nous en avons besoin”, a-t-il ajouté. “Nous en avons faim en tant que personnes.”