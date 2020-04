avec écran ultra-fluide, connectivité 5G et caméra supérieure

L’attente est terminée. OnePlus a finalement levé le rideau sur le OnePlus 8 tant attendu et rumeur, son nouveau produit phare révolutionnaire, caractérisé par un écran ultra-fluide avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz (pour la variante Pro) et des performances puissantes. En effet, en mettant en œuvre la dernière technologie domestique Qualcomm, à savoir le SoC Qualcomm 865, ce smartphone garantira des performances très performantes.

Mais procédons en détail, en consacrant cet article à variante standard de OnePlus série 8. Avec un poids de seulement 180 grammes et une épaisseur de 8 mm, OnePlus 8 est l’un des smartphones 5G plus compacts sur le marché actuel.

Disponible en couleurs Noir Onyx, Vert Glacial et en nouvelle variante Interstellar Glow, le smartphone est équipé d’un grand écran de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, pour une expérience fluide et immersive, tout en donnant des images fidèles à la réalité, grâce à un indice de précision des couleurs de JNCD 0.4. Avec le prise en charge de HDR10 et HDR10 +, ainsi qu’avec des proportions cinématographiques 20: 9, OnePlus 8 est l’appareil idéal pour regarder des films, des séries télévisées et jouer même aux jeux les plus lourds et les plus élaborés, offrant toujours des graphismes ultra-détaillés et des couleurs nettes et vives.

OnePlus 8: processeur, connectivité 5G et caméra en action

La haute performance de OnePlus 8 est assurée par le SoC Qualcomm Snapdragon 865 avec modem RF Snapdragon X55 5G intégré, ce qui garantit une connectivité 5G très rapide et sans précédent. Le tout est accompagné de jusqu’à 12 Go de RAM et un espace de stockage interne UFS 3.0 jusqu’à 256 Go. Cette configuration vous permet non seulement de stocker des milliers de fichiers et d’applications, mais qui garantit également des performances optimales pendant les sessions de jeu.

Quant au secteur photographique, OnePlus 8 dispose d’une triple caméra externe avec un capteur principal Sony IMX586 de 48 MP. Avec un processeur de signal d’image Spectra 480 qui traite quatre fois plus de pixels qu’auparavant, le smartphone garantit des prises de vue encore plus nettes avec le traitement HDR. Compléter le secteur photographique, un Objectif grand angle 16MP avec une vision de 116 degrés et un objectif macro. Voici quelques photos que nous avons prises.

OnePlus 8: batterie, OxygenOS et prix

OnePlus 8 bénéficie d’une batterie de 4 300 mAh avec prise en charge de la charge rapide Warp Charge 30T, qui garantit 50% de la charge en seulement 22 minutes. À bord du smartphone, nous trouvons le nouveau OxygenOS, avec des icônes renouvelées, de nouveaux arrière-plans dynamiques qui changent de couleur en fonction des températures extérieures et d’autres caractéristiques importantes. Parmi ceux-ci, le nouveau Dark Theme 2.0, un mode sombre conçu spécifiquement pour les appareils OnePlus et à optimiser avec plusieurs applications.

Sur OnePlus 8, il sera également possible d’interagir avec Amazon Alexaet demandez à l’assistant vocal d’effectuer certaines activités. De plus, grâce au partenariat avec Google, tous les utilisateurs qui achètent un smartphone OnePlus série 8 bénéficieront de tGoogle One mois gratuits, avec 100 Go d’espace de stockage cloud à utiliser pour stocker des documents, des images et des vidéos.

En Italie, la série OnePlus 8 sera disponible sur le commerce électronique OnePlus et sur Amazon aux prix suivants:

OnePlus 8 sera disponible dans la version 8 Go + 128 Go dans les couleurs Noir Onyx et Vert Glacial au prix de 719,00 €.

OnePlus 8 sera disponible dans la version 12 Go + 256 Go dans les couleurs Glacial Green et Interstellar Glow au prix de 819,00 €.

OnePlus 8 Interstellar Glow sera en vente à partir du 4 mai, tandis que toutes les autres variantes de couleur de la série OnePlus 8 seront disponibles à partir du 21 avril. En attendant, si vous êtes curieux de savoir comment ce smartphone “fonctionne”, nous vous suggérons de jeter un œil à notre vidéo d’aperçu!