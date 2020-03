Avec Emerald City Comic Con reporté, la communauté se rassemble pour compenser les pertes – .

Le créateur de Mouse Guard, David Petersen, signe un livre sur son stand à Emerald City Comic Con 2018. (Photo ECCC)

À la suite du report de Emerald City Comic Con à plus tard dans l’année, les créateurs et les propriétaires d’entreprises ont commencé à coordonner leurs efforts pour aider les artistes qui ont profité des succès financiers de la perte de l’énorme événement annuel de Seattle.

ECCC est un grand événement dans l’industrie américaine de la bande dessinée, avec des artistes, des dessinateurs, des écrivains et d’autres créateurs venus de tout le pays pour animer des stands et des tables lors du salon. Beaucoup de ces créateurs dépendent de leurs ventes de congrès – croquis, commissions, estampes, bandes dessinées, épingles, vous l’appelez – pour une partie de leur revenu annuel.

Maintenant que la convention est officiellement hors calendrier, ces exposants ont été laissés pour compte pour leurs frais de voyage, les marchandises invendues et les ventes perdues.

En conséquence, de nombreux créateurs ont eu recours à des ventes flash et à des collectes de fonds pour essayer de récupérer certaines des pertes, dont beaucoup peuvent être trouvées sous le hashtag #eccconline sur Twitter.

Certains des efforts pour aider les artistes touchés par le changement de calendrier d’ECCC comprennent:

Le studio de développement de jeux collaboratifs basé à Seattle, Very Very Spaceship, hébergera ce qu’il appelle le Very Very Shopping Network en direct sur Twitch du 12 au 14 mars de 14 h à 20 h. PT. L’émission présente plusieurs membres de l’équipe VVS accueillant une sorte de téléthon, avec des invités issus des rangs des créateurs, des cosplayeurs et d’autres qui ont dû se retirer d’ECCC. Les téléspectateurs pourront acheter des bandes dessinées, des autocollants et d’autres marchandises de ces créateurs qui auraient été disponibles à la vente à la con.

Rowan Rowden de Dual Wield Studio, une boutique de marchandisage officiellement agréée à Seattle qui emploie de nombreux artistes indépendants, s’est portée volontaire pour aider les créateurs à distance qui auraient pu expédier des articles et des marchandises avant eux-mêmes au sol de la convention. Si vous avez un colis dans les limbes, Rowden travaille en réseau avec des personnes dans tout l’État de Washington pour coordonner le ramassage de toutes les boîtes liées aux CETC et les amener à un seul endroit pour les retours. Dual Wield hébergera également une vitrine en ligne pour les artistes concernés qui n’en ont pas.

Andrea Demonakos de White Squirrel offre des conseils sur Twitter aux artistes indépendants sur la façon de créer leurs propres boutiques en ligne, afin de déplacer la marchandise destinée aux kiosques d’ECCC.

La rédactrice et écrivaine torontoise Stephanie Cooke a créé un hashtag, #TwitterComicCon, pour promouvoir le travail des artistes qui prévoyaient assister à ECCC. Elle suit également les efforts de récupération post-ECCC, ainsi que la possibilité de plusieurs panels en ligne, dans un article de blog sur Creator Resource.

Plusieurs autres utilisateurs de Twitter, tels que Mica Burton («rôle critique»), Kate Elizabeth, Zambi et Kiki’ssh, ont commencé les discussions sur Twitter sous le nom de «Comicons virtuels», pour mettre en évidence les artistes qui ont été touchés par le changement de calendrier d’ECCC, et pour nous espérons que leur fournir du travail supplémentaire.

Oni Press de Portland a ouvert une boutique éphémère pour vendre plusieurs articles qui autrement auraient été exclusifs aux CETC de cette année.

Si vous êtes un créateur qui prévoyait être à ECCC, vous êtes encouragé à contacter un ou plusieurs de ces organisateurs, que ce soit pour vous aider ou pour être aidé.

La situation continue d’évoluer et cet article sera mis à jour. Envoyez un courriel à tips@..com avec des suggestions d’ajouts.

Emerald City Comic Con devait avoir lieu du 12 au 15 mars au Washington State Convention Center. Organisé chaque année depuis 2003, ECCC a attiré près de 100000 participants l’année dernière et était prévu avec une gamme complète d’invités célèbres, dont Mark Ruffalo (Avengers: Fin de partie) et Michael J. Fox (Retour vers le futur).

Les craintes suscitées par le virus COVID-19 ont entraîné le report ou l’annulation de plusieurs autres conventions récentes très médiatisées, comme la Game Developers’s Conference à San Francisco et le festival 2020 South by Southwest à Austin, Texas.

ReedPOP, l’organisateur de ECCC, avait initialement prévu de tenir ECCC comme prévu, mais avec un accent renouvelé sur la santé publique et l’hygiène. Vendredi dernier, il a reporté l’événement à une date non précisée cet été.