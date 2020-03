Avec la focalisation laser, Jon-Tait Beason adopte l’ingénierie iOS chez Glowforge – .

Jon-Tait Beason sur le front de mer de Seattle. (Aventures avec Kate Photo)

Lorsque Jon-Tait «Jazbo» Beason a déménagé de la Jamaïque aux États-Unis il y a 15 ans, il poursuivait son objectif de devenir médecin. Tout en étudiant la technologie radiologique et la biochimie à l’Université de Charleston en Virginie-Occidentale, il a rencontré des complications liées au fait d’être un étudiant international et a décidé de changer d’orientation.

Travaillant en tant que professeur de mathématiques et de sciences, il a remarqué que ses élèves avaient tous des iPhones, mais aucun n’était utilisé pour rendre l’apprentissage accessible et amusant, comme il le dit. Il a décidé d’apprendre à écrire des logiciels et le cours gratuit d’introduction à l’informatique d’edX a lancé son parcours d’apprentissage et de découverte.

Si vous pouvez écrire des logiciels, vous pouvez créer tout ce que vous pouvez imaginer, vous mettre dans une position où vous pouvez vraiment avoir un impact positif sur la vie des gens.

“Quand j’ai terminé cela, j’avais encore besoin d’apprendre à créer des applications iOS, j’ai donc suivi un autre cours gratuit de Stanford”, a déclaré Beason. «J’ai ensuite expédié une application au magasin, apprenant une tonne dans le processus et j’ai commencé à chercher des emplois.»

Beason a envoyé des candidatures à environ 40 entreprises, obtenant principalement des refus silencieux avant de voir un tweet pendant le Mois de l’histoire des Noirs en 2016 de la part de quelqu’un cherchant à aider des personnes sous-représentées à se lancer dans la technologie. Beason a été mis en contact avec Glowforge à Seattle et il est maintenant avec la startup de Seattle en tant qu’ingénieur iOS depuis près de quatre ans.

Notre dernier Geek de la semaine écrit des logiciels pour divers systèmes, principalement pour les applications frontales. Il fait également sa part de tarif avec le découpeur laser 3D de la société.

«Je fais beaucoup de choses sympas comme des étuis pour iPad, des portefeuilles personnalisés (beaucoup de portefeuilles), des dominos, des porte-outils, des cadres photo, des colliers», a déclaré Beason. “Avec Glowforge, vous n’êtes limité que par votre imagination.”

En dehors du travail, Beason est un administrateur avec deux des plus grandes communautés de mou d’ingénierie iOS au monde et adore traîner dans ces espaces. Il donne des conférences – plus récemment à essayer! Swift Tokyo – et assiste à Xcoders, une réunion d’ingénierie iOS et MacOs à Seattle. Beason travaille également sur un chapitre pour Swift For Good, un livre où 20 auteurs de la communauté d’ingénierie iOS ont contribué un chapitre technique et tous les bénéfices iront à l’organisation à but non lucratif Black Girls Code.

«J’aime rester avec la famille, enseigner et apprendre, résoudre des problèmes intéressants et investir des ressources dans des choses plus grandes que moi», a-t-il déclaré.

En savoir plus sur le Geek de la semaine de cette semaine, Jon-Tait Beason

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? En tant qu’ingénieur iOS, je travaille dans un domaine qui évolue à la vitesse de la lumière, fournissant une source constante de stimulation intellectuelle. J’apprends et transmets aux autres les connaissances que j’accumule. De plus, je peux convertir des changements de concentration apparemment insensés des ions synaptiques de sodium et de potassium en quelque chose avec lequel je peux interagir – en quelque chose avec lequel vous pouvez interagir. Parfois, j’ai l’impression de pouvoir regarder ces ions s’écouler de mon cerveau à travers les doigts, dans mon Mac et éventuellement sur mon appareil. Ions en pixels. De cette façon, j’ai la capacité de créer des expériences incroyables qui peuvent apporter de la joie aux gens. WATTBA.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? Si vous pouvez écrire des logiciels, vous pouvez créer tout ce que vous pouvez imaginer, vous mettre dans une position où vous pouvez vraiment avoir un impact positif sur la vie des gens. Cela dit, notre domaine n’est pas exactement équitable, ne parvenant pas à voir à quel point il peut être exclusif et puant de fraternalisme, et comment les décisions des conseils d’administration pour maximiser les profits peuvent mettre en danger les personnes vulnérables.

Où trouvez-vous votre inspiration? Le voyage d’apprentissage et de découverte lors de la création de choses ou de la réflexion sur la création de choses me garde inspiré. Plus encore, avoir des amis à travers le spectre créatif, faire des choses de meubles exotiques à des logiciels de définition de catégorie me maintient motivé pour faire de mon mieux.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Mon Mac. Je ne le laisse jamais derrière parce que derrière ce Mac, on ne sait pas ce que je vais créer.

(Photo gracieuseté de Jon-Tait Beason)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? Un bureau debout, un moniteur externe, un clavier et une souris magique lorsque je suis au bureau. Sinon, juste mon MBP et n’importe quel emplacement avec WiFi fiable: sweat_smile:

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Tout d’abord, soyez radical dans la configuration de vos appareils de manière à ce qu’ils ne puissent pas vous convoquer, du moins lorsque vous n’êtes pas au bureau. Gardez «Ne pas déranger» tout le temps, désactivez toutes les notifications, quittez Slack sauf si vous ne l’utilisez pas activement, n’utilisez pas vos appareils dans votre lit ou après le réveil et bloquez la plupart des applications de _distraction_ jusqu’à 13 h. De toute évidence, certaines personnes prennent des appels et cela nécessite des ajustements. Sinon, les personnes en situation d’urgence réelle composeront le 911.

Deuxièmement, soyez actif en dehors du travail. Nos enfants font du sport et pratiquent plusieurs fois par semaine, je dois donc quitter le travail à 16 h. la plupart du temps pour les amener à s’entraîner et pour moi d’aller au gymnase. Au moment où nous rentrons à la maison et dînons, c’est l’heure des douches et du lit. Ils ont des jeux le week-end, donc nous passons parfois des week-ends à y assister. Être engagé et garder son entourage engagé facilite la déconnexion. Pour être franc, écrire des logiciels et apprendre à mieux les écrire est en fait l’un de mes hobbies. Donc, j’emmène mon Mac partout avec moi, même si je ne peux pas l’utiliser. Avoir une machine de travail peut signifier que je prends un billet sur un vol, mais cela signifie également que je peux aider quelqu’un dans l’une de nos communautés Slack, travailler sur un projet parallèle ou écrire un article de blog. Mais je choisis quand j’ouvre mon appareil, pas mes notifications. Je le fais pour le plaisir, pas pour être promu.

Mac, Windows ou Linux? Mac.

Kirk, Picard ou Janeway? Je ne sais pas qui sont ces gens. Et non, je ne les utiliserai pas sur Google.

Transporteur, Time Machine ou Cape d’invisibilité? Transporteur.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… Je créerais une entreprise pour créer des logiciels qui permettent à quiconque de créer, publier et être payé, pas seulement ceux qui ont des compétences de conception spécialisées et des budgets lourds. Peut-être qu’un jour, cette entreprise pourrait avoir un bureau important sur la côte nord de la Jamaïque, en embauchant des talents locaux.

J’ai une fois fait la queue pour… L’iphone.

Vos modèles: Ma mère. Elle a élevé sept enfants en tant que mère célibataire. La plupart des choses qui me motivent aujourd’hui sont des valeurs que ma mère m’a inculquées quand j’étais enfant. Son souci du détail, sa discipline, sa persévérance et sa résilience sont à des niveaux que j’aspire à atteindre.

Le plus grand jeu de l’histoire: “Mortal Kombat Trilogy.”

Meilleur gadget de tous les temps: iPhone, Apple Watch, Nokia 3310 dans cet ordre.

Premier ordinateur: Ordinateur portable convertible HP tx1000.

Téléphone actuel: iPhone 11 Pro.

Application préférée: Couvert.

Cause préférée: Code des filles noires.

Technologie la plus importante de 2020: Intelligence artificielle.

Technologie la plus importante de 2022: Réalité augmentée.

Derniers conseils pour vos camarades geeks: Nous devrions faire des collaborations comme YouTubers.

Site Internet: bugkrusha.com (actuellement hors ligne, obtenant de la peinture fraîche)

Twitter: @bugkrusha

LinkedIn: Jon-Tait Beason