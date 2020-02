avec la nouvelle 5G, ce problème est éliminé pour toujours

la Réseau 4G il est bien distribué à l’échelle nationale. En 2020, tout opérateur dispose de sa propre infrastructure. Iliad installe également ses antennes avec TIM, Wind, Tre, Vodafone et Fastweb déjà préparés pour la grande vitesse du réseau.

Malgré l’augmentation des Mbps en téléchargement, il existe cependant un bogue réseau que tous les opérateurs résolvent grâce au nouveau réseau 5G. TIM et Vodafone, en particulier, ont commencé à présenter les premières offres illimitées qui garantissent non seulement l’Internet 5G haut débit mais aussi plus de sécurité. En fait, il y avait un problème avec le réseau 4G que tous les opérateurs ont en commun, qu’ils soient réels ou virtuels.

L’analyse du réseau 4G révèle un dilemme de sécurité: tous résolus avec le réseau 5G en Italie

Depuis des années, les opérateurs nous ont délibérément exposés à un dysfonctionnement du logiciel du réseau. Le pare-feu qui doit veiller à bloquer les accès indésirables ne filtre pas les demandes d’interconnexion externe. Il est vérifié que les pirates expérimentés peuvent accéder au réseau en tant qu’invités en mode point d’accès et à partir de là détourner tout le trafic via un équipement approprié. Un logiciel, dont la tâche est de cataloguer les journaux, collecte tous les détails de la connexion. De là, transmettez les informations de connexion et tout ce que nous tapons et partageons sur le net.

Les gestionnaires en sont conscients faire 4G pourtant, ils n’ont rien fait pour le résoudre au lieu de frais d’entretien et d’horaires qui exigeraient trop d’efforts. La bonne nouvelle est que l’attaque n’est pas pour tout le monde en raison des coûts de gestion et des capacités d’intrusion. Nous vivons des moments de relative sérénité avec tous les problèmes qui se préparent à être résolus par le nouveau profil technique du Réseau 5G. Notre vie privée est momentanément sûre et deviendra complètement sécurisée à mesure que les nouvelles infrastructures deviendront actives.