Avec l’application, SMT cherche à améliorer la mobilité des utilisateurs des transports publics

SET Puebla News

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Dans le cadre de la modernisation et dans le but d’améliorer la mobilité des habitants de Puebla, le ministère de la Mobilité et des Transports (SMT) a signé un accord de collaboration avec Moovit, une application avec laquelle l’utilisateur Vous pouvez obtenir des informations sur les itinéraires des transports publics dans différentes parties de l’État.

L’application permettra aux gens de connaître les lignes du système de transport public, le début et la fin du voyage, en plus de savoir où descendre, combien de marche, le temps d’attente des itinéraires, le nombre d’arrêts restant, ainsi que la fermeture des routes.

L’application est entièrement gratuite pour les smartphones équipés de systèmes Android ou iPhone, ou en visitant le site Web (www.moovit.com).

En ce sens, le chef de la dépendance, Guillermo Aréchiga Santamaría, a ajouté que cette action permettra aux citoyens de localiser leur itinéraire et leur parcours en temps réel, ainsi que l’endroit où ils se trouvent, afin de se déplacer d’un point à un autre. un autre plus efficacement.

Dans son message, le directeur national de Moovit, Juan M. Palacio, a déclaré que l’application aidera les gens à se déplacer selon la norme mondiale des transports publics.

“Le fait de nous recevoir au ministère de la Mobilité et des Transports, de trouver une équipe technique dotée d’une grande capacité d’action et de rapidité d’intervention, nous permettra d’effectuer des déplacements vers n’importe quel point de l’Etat”, a-t-il déclaré.

Il est important de noter que, dans un premier temps, le SMT vérifiera les chemins des itinéraires actuellement enregistrés dans l’application, afin de mettre à jour les itinéraires de chacun.

Dans le cas du transport de nuit, les citoyens peuvent déjà consulter les itinéraires des six itinéraires actuels. Par la suite, dans un deuxième temps, les itinéraires manquants seront ajoutés afin de favoriser la mobilité.

