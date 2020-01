avec l’arrivée des offres 5G ne manquent pas

Les opérateurs téléphoniques Tim, Vodafone, Wind Tre et Fastweb se préparent pour le nouveau réseau mobile, à savoir la 5G. Ce dernier permettra aux utilisateurs de répondre au mieux à leurs besoins, compte tenu d’une amélioration des performances.

Pour que le consensus soit large, les compagnies de téléphone ont commencé à annoncer les nouvelles offres qui seront également présentes dans les prochaines semaines. Les opérateurs téléphoniques qui ont progressé sont Tim et Vodafone, qui sont désormais devenus les meilleurs dans ce secteur.

la Offres 5G par rapport aux actuels présents à une vitesse inférieure, ils contiennent un nombre important de minutes, sms et giga, mais en même temps ils sont disponibles à un prix plus élevé.

Les offres 5G de Tim et Vodafone

Les offres en question seront activées par tous les clients qui souhaitent profiter du nouveau réseau. Afin d’activer l’une des offres disponibles, les clients doivent disposer d’un smartphone capable de supporter la nouvelle technologie. Il ne nous reste plus qu’à lister les offres actuellement disponibles: Unlimited Smart, Shake it Easy, Unlimited Ultra, Unlimited Back, Tim Advance 5G et Tim Advance 5G Top.

l’offre Smart illimité fournit des minutes illimitées, des messages texte illimités et 20 concerts au coût mensuel de 18,99 Euros.

l’offre Shake it Easy est dédié aux clients de moins de 30 ans, qui peuvent utiliser des minutes illimitées pour tout le monde, des messages texte illimités pour tout le monde et 60 gigaoctets au coût mensuel de 14,99 Euros.

l’offre Ultra illimité il contient des minutes illimitées, des messages texte illimités et 30 concerts au prix de 24,99 Euros chaque mois.

l’offre Retour illimité fournit des minutes illimitées, des messages texte illimités et des concerts illimités au prix de 40 Euros chaque mois.

l’offre Tim Advance 5G contient des minutes illimitées pour tout le monde, des messages texte illimités pour les 50 concerts au prix de 29,99 Euros chaque mois.

l’offre Tim Advance 5G Top fournit des minutes illimitées à tout le monde, des messages texte illimités et 100 giga au coût mensuel de 49,99 Euros.