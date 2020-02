Avec le gris, avec le rose: nous avons besoin de plus d’ordinateurs portables aux couleurs vives

Pendant très longtemps, tous les meilleurs ordinateurs portables et Ultrabooks se sont tous ressemblés. Bien sûr, il existe différents facteurs de forme et formes, mais ils ont tous une chose en commun: ils sont tous terne comme l’enfer. Cependant, avec la récente sortie du MSI Prestige 14 Rose Pink Edition, un ordinateur portable sans vergogne rose avec une puissance importante, et l’option de couleur Quartz du Razer Blade 15, nous pourrions être sur le point de changer.

Je veux dire, j’utilise un MacBook Pro 13 pouces comme ordinateur portable personnel, mais ce n’est pas parce que je suis amoureux de l’esthétique ou de quoi que ce soit. En fait, pour pimenter cet ordinateur portable, je l’ai recouvert d’autocollants copieux, donc je n’ai jamais à regarder ce design ennuyeux.

Et bien, je ne devrais pas avoir à faire ça. Nous vivons à l’âge d’or de ~ ** l’esthétique ** ~ et nous devrions pouvoir nous exprimer à travers la couleur de l’ordinateur portable que nous choisissons d’occuper chaque jour nos bureaux.

Bâillement (Crédit d’image: Future)

Désolé Jony Ive, mais le MacBook Pro est ennuyeux

J’ai en quelque sorte juste besoin d’arracher le pansement tout de suite sur celui-ci, mais si vous entrez dans une pièce et que tout le monde utilise un MacBook Pro – qui est aussi appelé aller dans un café à Manhattan – tout le monde regarde quasiment la même chose.

Vous venez d’entrer dans cette mer de gris, car le Space Gray et le Silver sont assez similaires, du moins en un coup d’œil dans une pièce bondée. Il est vrai que le MacBook Air est disponible dans la couleur Gold, et bien qu’il soit très esthétique, il utilise toujours un processeur Amber Lake de 8e génération sans ventilateur.

Et je comprends: certaines personnes sont vraiment dans ce design d’entreprise sans visage qui est illustré par le MacBook Pro. Mais je ne pense pas que tout le monde – même les professionnels – soit dans ce genre d’esthétique. Nous avons besoin de quelque chose de plus.

Voici à quoi je veux que mon bureau ressemble tous les jours (Crédit image: Future)

La marche des ordinateurs portables roses

Lorsque j’ai reçu un communiqué de presse annonçant le MSI Prestige 14 dans toute sa splendeur rose avec un porte-clés dragon rose, un étui pour ordinateur portable et une souris rose, j’ai immédiatement été vendu dessus. Enfin, un ordinateur portable d’une puissance considérable, destiné aux créatifs – et il ne semble pas qu’il étoufferait la créativité avec la fadeur pure de sa conception.

Et ce n’est même pas le premier ordinateur portable haut de gamme qui a embrassé le rose. L’une des meilleures choses que j’ai vues à l’IFA 2019 était un Razer Blade Stealth rose. Ce châssis svelte avait l’air phénoménal dans sa couleur Quartz. Cependant, je ne savais pas quand je l’ai vu pour la première fois que la machine que j’ai vue était exclusivement la version avec graphiques intégrés – et la version avec la GTX 1650 ne sera pas de cette teinte vibrante.

C’est vraiment dommage, et Razer n’a toujours pas mis à jour son “ordinateur portable de jeu” mince et léger qui, contrairement au Razer Blade Stealth d’origine, peut réellement jouer avec l’option de couleur Quartz.

Il semble y avoir cette tendance incroyablement toxique dans l’électronique en général où les gens sont essentiellement obligés de choisir entre performance et style. Mais pourquoi devrions-nous choisir? Je veux les deux et je sais que je ne suis pas seul.

Preuve que les ordinateurs portables professionnels n’ont pas à paraître ennuyeux AF (Crédit d’image: Future)

Exemple: le HP Elite Dragonfly

Je ne veux même pas entendre que les couleurs uniques ne sont pas professionnelles, surtout après que le HP Elite Dragonfly a frappé les rues avec son incroyable finition “ bleu libellule irisé ”. HP aurait pu facilement lancer un ordinateur portable avec les fonctionnalités professionnelles qu’il propose et le vendre à de nombreux hommes d’affaires en déplacement sans trop de problèmes.

C’est un ordinateur portable qui offre d’excellentes performances, est si léger que je craignais constamment de le laisser au bureau et est livré avec une tonne de fonctionnalités de sécurité qui en feront le favori des services informatiques du monde entier. Mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle c’est l’un des ordinateurs portables les plus célèbres du marché en ce moment – je pense que la conception est ce qui le dépasse vraiment.

Écoutez, en ce moment, j’ai quelque chose comme 6 ordinateurs portables sur mon bureau – c’est ma vie maintenant – et il n’y a que deux ordinateurs portables que je peux regarder et identifier immédiatement: l’Alienware m15 et le HP Elite Dragonfly.

Vous savez quel est le fil conducteur entre ces deux ordinateurs portables? Ils ont tous deux des designs élégants et hors du commun qui les rendent visuellement attrayants et uniques, sans sacrifier les performances haut de gamme.

J’admets que c’est en grande partie la raison pour laquelle le HP Elite Dragonfly est actuellement le choix de TechRadar pour le meilleur ordinateur portable sur le marché. Bien sûr, c’est cher, mais non seulement les fonctionnalités de sécurité rendent moins probable que votre vie informatique soit ruinée en surfant sur le Web à l’inutile, mais je pense que c’est un excellent point de départ que nous espérons que d’autres fabricants informatiques suivront à l’avenir.

Tout ce que je dis, c’est que j’espère que des appareils comme le MSI Prestige 14 Rose Pink et le Quartz Razer Blade auront du succès. J’ai vu trop d’ordinateurs portables annoncés avec des options de couleurs passionnantes qui ne sont jamais commercialisées par peur de ne pas vendre. Donc je suppose que j’ai une demande pour vous, cher lecteur: si vous voulez un ordinateur portable rose, obtenez-en un. Achetez-en un et rockez cette merde, et nous commencerons à voir plus d’ordinateurs portables super esthétiques à l’avenir – un avenir dans lequel je veux désespérément vivre.