avec Piazza Italia, Tim, Wind, 3 et Vodafone ne seront plus nécessaires

L’Italie n’a jamais voulu être dernière au classement, et la récente idée innovante mise en œuvre par le ministère du Développement et de l’Économie en collaboration avec l’Agence pour l’Italie numérique le démontre. Nous parlons de l’arrivée d’un nouveau réseau wifi gratuit. L’Italie a tout d’abord prévu la 5G. C’est tout simplement pour la cinquième génération et signifie l’ensemble des exigences pour une norme de communication précise. L’histoire de ce dernier a commencé en 1991 avec la 2G, développée pour améliorer la qualité de la téléphonie mobile et en constante évolution.

WiFi gratuit: l’initiative

Le nom du projet est “Piazza WiFi Italie“Et consiste en un réseau gratuit pour tous les citoyens et non. De cette façon, ceux qui le souhaitent peuvent abandonner les entreprises classiques telles que Tim, Wind, Vodafone et Iliad et dire au revoir à la 2G, 3G, 4G et 5G en échange de hotspots distribués dans tout le pays.

Le nombre de municipalités qui ont adhéré est encore faible: 2726 pour être précis. Mais le projet a suffisamment démarré pour confirmer que nous irons plus loin d’ici la fin de l’année 7500 les municipalités actives pour offrir le WiFi gratuit à tout le monde!

Afin de voir quels sont les HotSpot actuellement actif et voir lesquels sont en cours d’installation, vous pouvez vous connecter à ce lien.

Pendant que, pour vous connecter au réseau WiFi gratuit, certaines étapes devront être suivies:

téléchargez l’application gratuite sur votre téléphone Android ou iOS;

s’inscrire insérer des données personnelles;

trouvez la station hotspot la plus proche de votre position et connectez-vous.