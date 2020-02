avec quelques euros les factures sont remises à zéro

Il y a une poignée de arnaqueurs qui agit contre ENEL et le leur compteurs numériques aux fins de éluder les impôts. À la fin du mois, ils se retrouvent à ne payer que le coût de base avec le résidu de certains versements pour la redevance RAI qui n’accorde jamais un taux élevé. Ils paient peu en utilisant un maquillage qui consiste à utiliser un appareil disponible gratuitement sur le marché pour quelques euros. la Police italienne en collaboration avec la compagnie d’électricité a découvert la visite du fraude et arrêté les délinquants.

ENEL découvre l’astuce: les compteurs ont été modifiés pour masquer la consommation

la réduction de la consommation d’électricité c’est une pratique courante chez ceux qui ne veulent pas payer le composant électrique au prix fort. La déduction KWh est mise en œuvre avec l’utilisation d’une déduction simple aimant qui modifie le champ électromagnétique interne du compteur. Il est placé à la tête du toit, ce qui modifie le comptage électrique, ce qui comprend normalement une liste de prix beaucoup plus élevée, quel que soit le créneau horaire.

La fraude a été découverte au cours des derniers mois de 2019 dans la mesure où les autorités ont placé en garde à vue 10 utilisateurs pris à trafiquer des compteurs par cette méthode. L’incident s’est produit dans la capitale et depuis lors, l’emprise des contrôles est devenue de plus en plus étroite derrière les rapports des voisins et des techniciens de l’entreprise.

Le fait qui attire l’attention est la présence de outils professionnels dans les maisons. Matériel qui, selon une première reconstruction, a été fourni par les techniciens de l’entreprise.

Pendant ces heures, le personnel d’ENEL travaille à la réalisation de nouveaux contrôles après les retours des clients qui ont décidé de dénoncer infractions. De nouveaux rapports continuent d’arriver.