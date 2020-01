Avec un étui pour iPhone comme celui-ci, vous ne perdrez plus jamais vos AirPods

Quand Apple a annoncé la première génération d’AirPods en 2016, j’ai immédiatement su que je devais en avoir une paire, mais je ne savais pas à quel point il serait facile pour moi de perdre la trace de mes nouveaux jouets brillants. Bien que je préfère ne pas vous dire combien de paires d’AirPods j’ai perdu dans le passé, je suis heureux d’annoncer que perdre mes AirPods (et les vôtres si vous êtes comme moi) pourrait bientôt devenir une chose du passé avec l’aide de l’un de ces étuis 2 en 1 qui abritera vos AirPods et iPhone en un seul endroit.

C’est un concept simple mais génial pour les personnes qui égarent constamment leurs AirPods ou qui cherchent simplement à transporter une chose de moins dans leurs poches. Maintenant, alors que chaque boîtier sera livré avec ses propres caractéristiques et fonctionnalités uniques, mon préféré absolu est l’OFOCASE. L’étui est actuellement disponible en deux couleurs – noir et blanc – et est fait d’un matériau de type silicone qui s’enroule autour de votre iPhone sans ajouter trop de volume. Vos AirPods seront également protégés par le même matériau durable car ils sont calés à l’arrière du téléphone et fixés en place avec un couvercle. La construction de l’étui semble être inspirée de l’étui en silicone d’origine d’Apple et possède même un intérieur en daim similaire pour empêcher votre iPhone de se rayer.

Les offres de base de cet étui me suffisent, mais si vous cherchez quelque chose de plus, vous pourriez être intéressé par le prochain étui 2 en 1 Power1 d’AXS Technologies, qui promet “une puissance et une protection unifiées pour vos AirPod et iPhone. ” Comme son nom l’indique, l’étui ne protégera pas seulement votre iPhone et vos Airpods, il alimentera également les deux appareils pendant vos déplacements. Vous avez le choix entre deux options de charge: un mode de charge AirPods uniquement et un second mode qui chargera simultanément vos AirPods et votre iPhone. Le boîtier est équipé d’une batterie de 3000 mAh et promet jusqu’à 41 heures de temps de conversation lorsqu’il est utilisé avec un iPhone XS Max. C’est assez impressionnant lorsque l’on prend en compte les 37 heures du boîtier de charge d’Apple ou les 31 heures d’un boîtier de charge Mophie pour le même téléphone.

Le Power1 n’est également disponible qu’en deux couleurs, mais si vous recherchez plus d’options, il y a toujours l’étui MayCase, qui se décline en six superbes couleurs mais ne charge pas vos produits Apple.

