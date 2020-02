avec votre photo de profil, ils vous arnaquent et volent votre argent

Il a longtemps été affirmé: WhatsApp ce n’est pas une application utilisée uniquement et exclusivement pour son objectif principal, à savoir la messagerie. En fait, de nombreux utilisateurs parviennent à cultiver leurs objectifs qui sont loin à la fois du monde des messages et des canons les plus clairs de la loi.

Actuellement, les problèmes sont donc toujours les mêmes, de nombreux utilisateurs se plaignant de messages étranges mouvements ambigu dans le chat. De toute évidence, WhatsApp, plus que d’avertir son public, ne peut rien faire d’autre, à la lumière des nouvelles mises à jour sur le sécurité qui n’ont pas donné de résultats très positifs. Depuis quelque temps, les gens ont commencé à évaluer, pour cette raison, d’autres plateformes et encore plus après le chaos qui est sorti cette semaine.

WhatsApp: l’arnaque de l’image de profil semble être à la mode, c’est ainsi que les escrocs volent de l’argent au public

De nombreuses personnes sont désormais devenues des arnaques qui ont constamment tendance à se reproduire dans le chat sur WhatsApp. Dans ce cas, ce serait le maître arnaque de photo de profil. Cela se ferait simplement voler la photo de profil de n’importe quel utilisateur, puis en créant un faux profil prétendant être le dernier.

Après cela, les fraudeurs pourraient contacter des personnes dans le carnet d’adresses de l’utilisateur volé. Dans ce cas, en faisant semblant d’être la personne dans l’image de profil, on vous demandera recharger Postepay faire semblant d’une urgence. Voici donc un grave danger auquel tout le monde sur WhatsApp fait face. Soyez très prudent et assurez-vous toujours que vous faites face à une personne que vous connaissez réellement.