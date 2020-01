Avery, fiancé de 90 jours, accuse les travailleurs de Walmart d’être islamophobes

Étoile de Fiancé de 90 jours: L’autre façon, Avery Mills est allée sur Twitter pour se plaindre de la façon dont elle se sentait ciblée par des commentaires haineux lors de ses achats dans un Walmart. Elle a allégué que deux employés de Walmart faisaient des remarques racistes simplement parce qu’elle est musulmane.

Il semble basé sur les derniers tweets d’Avery qu’elle est actuellement en Amérique. Avery est allée sur Twitter, affirmant que deux employés de Walmart lui faisaient des remarques haineuses, elle a écrit: “Je suis allée chez Walmart aujourd’hui et deux travailleurs étaient juste à côté de moi, ils ont commencé à parler de la façon dont l’Amérique n’est plus ce qu’elle était et comment Trump doit sortir les poubelles. ” La star de 90 Day Fiancé a allégué qu’ils lui renvoyaient le commentaire en la regardant. Elle a révélé qu’au début, elle essayait de rester en dehors du conflit, mais ils supposaient qu’elle ne parlait pas anglais en raison de sa couverture musulmane traditionnelle. Elle a poursuivi: “Alors ils m’ont montré du doigt et disent que tu penses qu’elle peut même se permettre tout ça?” Elle a ensuite révélé que l’autre employée avait dit: “Peut-être avec son chèque d’aide sociale hors taxes”. Avery a révélé après les deux commentaires, qu’elle “les a appelés pour cela”, elle a dit que c’est alors qu’ils ont essayé de s’excuser. De toute évidence, Avery a signalé le comportement haineux à la direction parce qu’elle a révélé que les deux travailleurs “n’avaient plus d’emploi”. Elle a conclu le tweet original par: “Trump n’avait pas besoin de sortir la poubelle [because] Je l’ai fait. “Consultez le tweet complet d’Avery ci-dessous”

Avery a ensuite ajouté au message d’origine, écrivant qu’elle était contente de savoir que les deux travailleurs de Walmart avaient eu des conséquences sur leur action. Elle a écrit: “Heureusement, ces 2 personnes ne peuvent pas le faire à d’autres personnes là-bas.” Elle a continué à écrire: “Ils ont raison, l’Amérique n’est plus ce qu’elle était, vous ne pouvez plus être manifestement préjugé au travail.” Avery a conclu le tweet, se prélassant à juste titre dans la lueur droite de la justice, en écrivant: “C’est drôle maintenant [because] ils vivront de l’aide sociale avec mes impôts. ”

Bien qu’Avery n’ait que 19 ans, les fans applaudissent partout sa force et la façon dont elle a géré les préjugés. Il semble que ces deux employés aient appris une leçon sur les propos haineux et racistes des gens. Maintenant Fiancé de 90 jours: L’autre façon les fans se demandent quel est le statut du visa d’Omar, car elle est toujours en Amérique.

