Avez-vous bloqué quelqu’un sur WhatsApp? pour que vous puissiez voir

Bien que WhatsApp conserve une liste de tous les contacts bloqués dans les options, la vérité est que, en silence, la société a mis à jour l’application pour présenter visuellement le Bloquer les notifications dans les chats. Comme nous pouvons le voir dans WAbetainfo, WhatsApp inclut désormais une nouvelle option dans les chats qui inclut un message afin que nous sachions si nous avons bloqué / débloqué un contact particulier.

Bien sûr, vous ne devriez pas perdre votre sang-froid, car ces notifications ne seront visibles que par nous et par l’autre personne, comme d’habitude avec l’application, ne saura à aucun moment qu’il a été bloqué. Il s’agit d’une notification similaire aux avis de sécurité, qui est placée dans le chat et sert à conserver un historique, au sein de chaque contact, du moment où il a été bloqué ou débloqué.

Le destinataire ne saura pas que vous l’avez bloqué (oui, il peut comprendre par d’autres moyens, mais cet avis n’apparaîtra à vos côtés que si vous bloquez un contact). https://t.co/faogpFn3eC

– WABetaInfo (@WABetaInfo) 24 mars 2020

Ce n’est pas, comme nous le voyons, un grand changement lors de l’utilisation de l’application, mais c’est intéressant quand il s’agit de garder une trace détaillée du moment où un contact a été bloqué ou débloqué. Dans un autre ordre des choses, la même page rapporte que le mode vacances WhatsApp, qui permettait de couper et d’archiver les chats afin qu’ils n’apparaissent plus dans la liste, a été exclu par la société et son développement a été annulé, sans transcendé les motifs.

La fonction d’historique de blocage est déjà disponible et commencera à atteindre les utilisateurs petit à petit dans les prochains jours, donc si elle n’est pas encore apparue dans votre application, essayez de mettre à jour le client WhatsApp vers la dernière version disponible dans chacun des magasins d’applications respectifs, bien que tout semble indiquer qu’il s’agit d’une fonction côté serveur.

