Avez-vous des questions sur l’application coronavirus? Nous aussi

Lorsque vous parlez beaucoup d’un sujet et exprimez des opinions différentes, il est difficile de savoir qui a raison et qui ne l’est pas. Même si le projet dont vous parlez est bon ou mauvais. Le gouvernement espagnol a déjà lancé le Application mobile officielle d’auto-diagnostic et d’information, AssistanceCOVID-19, et le sentiment que beaucoup de gens ont: est-ce une bonne chose? Dois-je m’inquiéter de fournir mes données?

Tout d’abord, rappelons-nous quels sont les objectifs de l’application. Le secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle a expliqué qu’ils cherchaient décongestionner les téléphones de santé grâce à l’autodiagnostic sur la plateforme, disponible sur iOS, Android et sur le site. Là, les symptômes qui peuvent aider à détecter le coronavirus peuvent être indiqués. En cas de test positif, des rappels seront reçus pour le suivi et vous pouvez également accéder informations à jour sur la crise du COVID-19 en Espagne.

Cependant, le gouvernement souligne que cette application pas un service de diagnostic médical, “pour les soins d’urgence ou la prescription de traitements pharmacologiques”. Cela signifie que ceux qui peuvent avoir des complications de la maladie, comme des problèmes respiratoires, doivent continuer à se rendre dans un centre médical. L’idée est que l’application ne sert qu’à identifier de nouveaux cas probables et à pouvoir les utiliser avec fins statistiques et de recherche. Dans l’espoir que ces données permettront de mieux gérer la pandémie dans le pays.

L’application, suivant la même ligne des projets qui ont été réalisés dans les communautés autonomes telles que Madrid et la Catalogne, est disponible, pour l’instant, à Îles Canaries, Cantabrie, Castille La Manche, Estrémadure et Principauté des Asturies. Malgré le fait que l’exécutif veille à ce que la couverture soit progressivement étendue, il est frappant de constater qu’elle a commencé à être utilisée dans certains les communautés les moins infectées par coronavirus.

L’application est-elle vraiment nécessaire?

L’avocat numérique Sergio Carrasco expliqué dans un précédent entretien avec Hypertextual que le gouvernement cherche à analyser les mouvements de masse et les besoins en services de santé. “Si je constate qu’une certaine zone a une population très importante, je peux détecter un plus grand besoin de ressources médicales que je ne l’avais prévu”, a-t-il précisé.

L’objectif est clair, mais certains doutent de son efficacité. Simona Levi, militante et fondatrice de la plateforme Xnet, a partagé le rapport “Données, citoyenneté et institutions: un cercle vertueux pour attaquer COVID-19”, dans lequel elle a proposé que le l’autodiagnostic peut être fait avec un questionnaire en ligne, quelque chose de similaire à ce que le bot de chat annoncé par le gouvernement pourrait être. Il soutient qu’il est logique que, si l’autodiagnostic est positif, un connexion directe avec des services d’urgence et une action médicale. Mais à quoi sert de collecter autant de données si le résultat est seulement «Appeler le numéro d’urgence»? “Si les données collectées n’atteignent pas automatiquement un canal d’urgence même activé qui active certaines actions, elles ne sont pas nécessaires. Un questionnaire en ligne avec une déclaration finale avec le numéro à appeler suffirait.”

Il existe d’autres façons de collecter des données sur la citoyenneté. Par exemple, et comment cela se fait-il dans Corée du sud -lorsque le téléchargement de l’application est une obligation pour les citoyens-, une autre option est de collecter des données de géolocalisation pour suivre les personnes testées positives. Ainsi, vous pouvez savoir avec qui vous avez eu des contacts au cours des 15 derniers jours et le respect de l’isolement est contrôlé. Elle a également été réalisée dans plusieurs pays carte avec tous les infectésBien que cette mesure ait été critiquée car elle peut engendrer la stigmatisation et même la persécution. Mais en théorie, cette mesure permettrait les personnes non infectées peuvent se déplacer librement et, souligne le rapport Xnet, assurer le fonctionnement des services minimaux en faisant en sorte que les travailleurs en charge de ces services assument moins de risques qu’aujourd’hui.

N’oubliez pas que ces mesures sont efficaces en théorie et qu’ils ne sont pas appliqués en Espagne. Nous savons que le Le gouvernement ne nous suivra pas pour contrôler si nous quittons la maison ou non, mais nous ne devons pas cesser d’être vigilants.

Nous ne respirons pas facilement

L’un des aspects qui a causé le plus de bruit lorsque le lancement de l’application pour lutter contre le COVID-19 a été annoncé était la géolocalisation. Maintenant, nous avons déjà plus d’informations. L’utilisateur, tout d’abord, vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. Mais tant qu’il est activé, l’objectif n’est pas le suivi. La géolocalisation serait utilisée pour confirmer que nous sommes dans la communauté autonome que nous avons indiquée et pour pouvoir nous informer sur la services de santé les plus proches. Nous étions plus calmes, mais pas entièrement. Que peut-il arriver à nos données?

Levi a rappelé dans son rapport que, selon la législation européenne des Conservation des données, les compagnies de téléphone sont tenues de conserver toutes nos données (y compris les voyages) pendant une période allant de six mois à deux ans, selon les pays. “Ensuite, ils doivent être supprimés pour éviter de créer un profil permanent de personnes, comme à l’époque de la Stasi, pour nous comprendre.” Ces données sont collectées pour données de police, pour pouvoir reconstruire des cas par déplacement. Cette option est la seule fournie pour gérer les données. sans le consentement des utilisateurs, même en cas d’urgence, pour éviter les tentations de surveillance autoritaire.

Si un tiers pouvait avoir accès à ces données, ce serait un grave atteinte à la vie privée, Levi prévient, car il révèle qui nous avons contacté, les lieux où nous avons été, ainsi que les intimités, les vices et les coutumes. Par conséquent, une mesure est proposée qui pourrait être tout aussi efficace dans la gestion de la crise. Nous avons tous droit de demander nos données aux compagnies de téléphone et notre traitement ne serait pas invasif. Grâce à ces informations, nous pourrions avoir une photo de nos activités au cours des 15 derniers jours et, si nous avions le virus, avertir de manière proactive les personnes avec qui nous avons été en contact et qui ont peut-être été infectées.

Il s’agirait d’automatiser ce processus afin qu’il soit fait par l’intéressé volontairement et en privé, selon sa volonté et ses critères et donc en chaîne par les personnes contactées et pour des études ultérieures. “

Cette option, cependant, n’a pas été soulevée dans les institutions.

Simona Levi a conclu que l’utilisation de données massives sur la population est positive, tant qu’elles sont anonyme et ouvert non seulement aux gouvernements, mais aussi aux citoyens. “Les mégadonnées doivent être soumises à des règles démocratiques: elles doivent être un bien commun au service de la science citoyenne et de l’innovation et non une propriété exclusive des gouvernements et des entreprises”. Ajoutez ça la transparence vous devez maîtriser les formules avec lesquelles les données sont agrégées et anonymisées.

Les algorithmes sont comme des recettes de cuisine. Il ne nous suffit pas de dire «Ne vous inquiétez pas, pour exploiter vos données, nous appliquerons une recette d’anonymisation et d’agrégation». Nous devons connaître la recette, ses ingrédients, les quantités et l’ordre de combinaison des éléments. “